AFAD'tan Çığ Uyarısı: Sıcaklık Artışı Risk Oluşturuyor

AFAD, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların kar örtüsünü olumsuz etkilediğini, yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde çığ riskinin arttığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:49
Yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde risk artıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların kar örtüsünü olumsuz etkilediği, özellikle yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde çığ riskinin arttığı belirtildi. Bu bölgelerde bulunacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AFAD, dağlık ve riskli alanlarda gereksiz hareketlilikten kaçınılması gerektiğini ve yetkili kurumların uyarı ile bilgilendirmelerinin yakından takip edilmesinin önemini vurguladı.

Olası acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması çağrısı yapıldı.

AFAD’DAN ÇIĞ UYARISI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

