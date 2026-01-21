AFAD'tan Çığ Uyarısı: Sıcaklık Artışı Risk Oluşturuyor

Yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde risk artıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların kar örtüsünü olumsuz etkilediği, özellikle yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde çığ riskinin arttığı belirtildi. Bu bölgelerde bulunacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AFAD, dağlık ve riskli alanlarda gereksiz hareketlilikten kaçınılması gerektiğini ve yetkili kurumların uyarı ile bilgilendirmelerinin yakından takip edilmesinin önemini vurguladı.

Olası acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması çağrısı yapıldı.

