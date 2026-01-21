Antalya COP31'e Hazırlanıyor: Özdemir 'İklimin Başkenti Olacağız'

Antalya COP31'e Hazırlanıyor: 'İklimin Başkenti' Hedefi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, COP31 hazırlıklarını değerlendirdi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı (COP31) 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Konferans kapsamında Antalya'da temaslarını sürdüren COP31 operasyon heyeti, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'i ziyaret etti.

Başkan Vekili Özdemir, COP31'i sadece bir organizasyon olarak görmediklerini, bunun aynı zamanda kente kalıcı bir dönüşüm fırsatı sunduğunu belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin altyapısı, organizasyon kapasitesi ve uluslararası deneyimiyle COP31’e en güçlü şekilde ev sahipliği yapacağız" dedi.

Toplantıya, Birleşmiş Milletler İcra Sekreter Yardımcısı Naura Hamladjı, Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce ve bakanlık temsilcilerinden oluşan bir heyet katıldı. Özdemir, COP31'in Antalya için "son derece önemli ve stratejik" bir adım olduğunu vurguladı.

İklim krizinin etkilerine karşı şehir hazırlığı

Özdemir, Antalya'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenecek coğrafyalardan biri olduğunu belirterek, kentin turizm ve tarım açısından önemine dikkat çekti. Özdemir ayrıca şunları aktardı: "Antalya, Türk turizminin ve tarımın başkenti olarak tanımlanır. 2025 yılında 40 ülkeden 96 kentin üye olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından ’2025 yılı Çevre Başkenti’ olarak ilan edildi. Şimdi de COP31 sürecinde ’İklimin Başkenti’ olacağız."

Son yıllarda artan aşırı yağışlar, seller, hortumlar, yüksek sıcaklıklar ve mega orman yangınları gibi çevre felaketlerinin kentin iklim krizine karşı ne derece kırılgan olduğunu gösterdiğini söyledi.

Karbon nötr hedefleri ve ödüller

Özdemir, iklime dirençli bir Antalya hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında 2050 yılı karbon nötr hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti. "İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamında çalışma alanlarımızda çevre odaklı, bilime ve tekniğe dayalı ortak akılla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019’dan bugüne ulusal ve uluslararası alanda aldığımız 27 çevre ödülü bunun en güçlü göstergesidir" dedi.

Özdemir, COP31 sürecini yalnızca bir organizasyon değil, kent için kalıcı dönüşüm sağlayacak bir fırsat olarak gördüklerini ve altyapı, organizasyon kapasitesi ile uluslararası deneyimle konferansa güçlü ev sahipliği yapacaklarına inandığını yineledi.

BM'den geniş katılım beklentisi

Birleşmiş Milletler İcra Sekreter Yardımcısı Naura Hamladjı, Türkiye ve Antalya'yı tebrik ederek, COP31'in iklim diplomasisinin kalbinde yer alacağını söyledi. Hamladjı, "COP31, BM Genel Kurulu’ndan bile daha çok katılımcı çeken büyük bir organizasyon. 193 ülkeden müzakereci ve 50 bini aşkın heyet üyesi gelecek" dedi.

Hamladjı, etkinliğin yapılacağı alan, tesisler, ulaşım, emniyet ve sağlık gibi faaliyetlerin nasıl yürütüleceğine dair teknik incelemelerin üç gün süreceğini ve ekip olarak Antalya'nın güzelliklerini de keşfettiklerini aktardı. "BM ekibi olarak COP31 süresince yanınızda olacağız. Organizasyonun başarılı olması için ortaklık ruhu ile birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

Toplantı sonunda Başkan Vekili Büşra Özdemir, Naura Hamladjı'ya ziyaret anısına plaket takdim etti. Başkan Vekili Özdemir, Naura Hamladjı, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve COP31 heyeti çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

