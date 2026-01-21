Van Çatak'ta Kardan Tünellerle Yaşam

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar ve tipisi nedeniyle köylerde evler kar altında kaldı; vatandaşlar kardan açtıkları tünellerle ev ve ahırlara ulaşıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:57
Van’ın Çatak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı durma noktasına getirdi.

İlçeye bağlı köylerde kar kalınlığı metreleri aşarken, tek katlı evler tamamen kar altında kaldı. Ev ve ahırlara girişler, vatandaşların kendi imkânlarıyla açtığı kardan tünellerle sağlanıyor.

Çatak ilçe merkezine bağlı Elmacı köyünde yaşayan Reyhan Tuci, yoğun kar nedeniyle evine ve ahırına ulaşabilmek için kazarak açtıkları tünelleri kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hayvanlarına yem taşımak için kar tünelinden geçerek ahıra ulaştıklarını belirten Tuci, yaşadıkları zorluklara rağmen hayvancılığı sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Çatak belediye ekipleri de yolları açık tutmak için 7/24 çalışmaya devam ediyor.

