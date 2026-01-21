Van Çatak'ta Kardan Tünellerle Yaşam

Van'ın Çatak ilçesinde kardan tünellerle yaşam

Yoğun kar ve tipi köyleri teslim aldı, halk tünellerle erişim sağlıyor

Van’ın Çatak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı durma noktasına getirdi.

İlçeye bağlı köylerde kar kalınlığı metreleri aşarken, tek katlı evler tamamen kar altında kaldı. Ev ve ahırlara girişler, vatandaşların kendi imkânlarıyla açtığı kardan tünellerle sağlanıyor.

Çatak ilçe merkezine bağlı Elmacı köyünde yaşayan Reyhan Tuci, yoğun kar nedeniyle evine ve ahırına ulaşabilmek için kazarak açtıkları tünelleri kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hayvanlarına yem taşımak için kar tünelinden geçerek ahıra ulaştıklarını belirten Tuci, yaşadıkları zorluklara rağmen hayvancılığı sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Çatak belediye ekipleri de yolları açık tutmak için 7/24 çalışmaya devam ediyor.

MUSA ELİTAŞ