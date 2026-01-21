Çorum Belediyesi Yarıyıl Etkinlikleri Başladı: Buhara'da Sinema Gösterimi

Çorum Belediyesi'nin Buhara Kültür Merkezi'ndeki yarıyıl sinema etkinliği yüzlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi; 22 Ocak'ta buz pateni ve bowling devam edecek.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:11
Buhara Kültür Merkezi'nde çocuklara özel gösterim yoğun ilgi gördü

Çorum’da çocukların yarıyıl tatilinde eğlenceli ve unutulmaz vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sinema gösterimi büyük ilgi topladı.

Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, çocukların yüzünü güldürdü. Saat 14.00'te başlayan gösterime çocuklar kadar veliler de yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce çocuğun bir arada film izlediği etkinlikte katılımcılara mısır ikramında bulunuldu.

Çorum Belediyesi, yarıyıl tatilini okul stresinden uzak, keyifli ve dolu dolu geçirmek isteyen çocuklar için programını sürdürüyor. Etkinlik takvimi kapsamında yarıyıl tatili etkinlikleri 22 Ocak Perşembe günü Buhara Kültür Merkezi'nde buz pateni ve bowling etkinlikleriyle devam edecek.

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ SÖMESTR TATİLİNDE ÇOCUKLARIN EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEYEN ÇORUM BELEDİYESİ İLK ETKİNLİKTE SİNEMA GÖSTERİMİ SUNARKEN ÇOCUKLAR FİLME YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

