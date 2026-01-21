Çorum Belediyesi Yarıyıl Etkinlikleri Başladı: Buhara'da Sinema Gösterimi

Buhara Kültür Merkezi'nde çocuklara özel gösterim yoğun ilgi gördü

Çorum’da çocukların yarıyıl tatilinde eğlenceli ve unutulmaz vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sinema gösterimi büyük ilgi topladı.

Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, çocukların yüzünü güldürdü. Saat 14.00'te başlayan gösterime çocuklar kadar veliler de yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce çocuğun bir arada film izlediği etkinlikte katılımcılara mısır ikramında bulunuldu.

Çorum Belediyesi, yarıyıl tatilini okul stresinden uzak, keyifli ve dolu dolu geçirmek isteyen çocuklar için programını sürdürüyor. Etkinlik takvimi kapsamında yarıyıl tatili etkinlikleri 22 Ocak Perşembe günü Buhara Kültür Merkezi'nde buz pateni ve bowling etkinlikleriyle devam edecek.

