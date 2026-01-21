Dr. Erdinç Yılmaz Eskişehir Valiliği'ne Atandı ve Göreve Başladı

Valiler Kararnamesiyle Eskişehir Valisi olan Dr. Erdinç Yılmaz görevine başladı; kapılarının halka açık olacağını ve basınla yakın çalışacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:30
Son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan ve bugün görevine başlayan Dr. Erdinç Yılmaz, görevinin ilk gününde halka ve basına önemli mesajlar verdi.

Atama ve karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle 19 ile yeni vali atandı; 7 ilin mevcut valisi ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Eskişehir Valisi olarak görev yapan Hüseyin Aksoy’un Mülkiye Başmüfettişi olarak atanmasının ardından göreve gelen Dr. Erdinç Yılmaz, il protokolü ve vatandaşlar tarafından valilik binasının önünde karşılandı. Çocuklar ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılanan Yılmaz, makamında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeni valinin ilk mesajları

Dr. Erdinç Yılmaz, atama sürecine dair şunları aktardı: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın tensipleri ile şehirler diyarı yiğit Osmaniyemiz’den, kurtuluşun ve kuruluşun simgesi Türkiye’mizin en güzide şehirlerinden Eskişehirimize bugün başlamanın mutluluğunu ve heyecanı yaşıyorum. Biliyorsunuz, Eskişehir’e yabancı biri değilim. Daha önce 4 yıl Sivrihisar Kaymakamlığı, 2 yıl Tepebaşı Kaymakamlığında görev yaptım. Allah bana valiliği de Eskişehir’imizden nasip etti. Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı iken, 10 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile Osmaniye’mize vali olarak atandım. 7 Ocak 2026 Valiler Kararnamesi ile de Eskişehirimize vali olarak atandım. Allah mahcup etmesin.”

Yılmaz, hizmet anlayışını şu sözlerle özetledi: “Başarılı olmak için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Hep halkımızın, vatandaşımızın yanında olacağız. Kapımız vatandaşa hep açık ve ulaşılabilir olacak. Kimsesizlerin kimsesi olmaya hep gayret gösterdim, burada da gayret göstereceğim.”

Basınla iş birliği vurgusu

Vali Yılmaz, basın mensuplarıyla yakın çalışma sözü vererek bilgi akışının önemine dikkat çekti: “Bilgi çağının ötesini yaşadığımız bu çağımızda, bilginin doğru ve zamanında aktarılması çok önemli. Basınımızın bize desteği her zaman çok kıymetli olacak.” Osmaniye’de medya ile olağanüstü koordinasyon içinde çalıştıklarını belirten Yılmaz, Eskişehir’de de en iyi şekilde çalışmaya gayret edeceğini ifade etti.

