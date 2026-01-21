Rize'de 63 Köy Yolu Kapandı — 124 Personel ve 56 İş Makinesiyle Mücadele

Rize'de 63 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Rize genelinde 63 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdaresi, kapanan yolları açmak için toplam 124 personel ve 56 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

İlçelere göre kapanan yollar ve ekipler

İkizdere ilçesinde şiddetli kar yağışı sonucu 29 köyden 22'sinin yolu ulaşıma kapandı. Yeniden ulaşımın sağlanması için 9 personel ve 4 iş makinesi ile çalışma başlatıldı.

Hemşin ilçesinde 8 köyden 6'sının yolu kapandı; burada kar temizleme için 7 personel ve 3 iş makinesi görevlendirildi.

Ardeşen ilçesinde 7 köy yolu, Çamlıhemşin ilçesinde 8, Çayeli ilçesinde 13, Derepazarı ilçesinde 1, Fındıklı ilçesinde 2 ve Pazar ilçesinde 4 köy yolu olmak üzere toplam 63 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşımın kesintisiz devam etmesi amacıyla Rize İl Özel İdaresi il genelinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

Yaylalarda kar kalınlığı

Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aştı. Handüzü Yaylasında kar kalınlığı 228 santimetre olarak ölçüldü. Palovit Yaylası'nda 169 santimetre, Cimil Yaylası'nda 161 santimetre ve Çağrankaya Yaylası'nda 143 santimetre kar birikimi görüldü.

