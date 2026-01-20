Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde Baca Gazı Filtrelerinde Sona Doğru

Afşin-Elbistan A Termik Santrali yönetimi, santralde yürütülen baca gazı filtre sistemleri ve kül tutucu yatırımlarında gelinen aşamayı kamuoyuyla paylaştı. Çevre ve hava kalitesi öncelikli tutularak yürütülen çalışmaların kademeli ve ünite bazlı planlandığı belirtildi.

Çalışma takvimi ve ilerleme

Yapılan açıklamada filtrasyon ve baca gazı arıtma projelerinin 2020 yılında başladığı, teknik altyapı, montaj ve yatırım süreçlerinin uzun soluklu bir planlama gerektirdiği ifade edildi. Santraldeki ünitelerle ilgili durum şöyle aktarıldı:

- 4. ünite: Filtre sistemleri Aralık 2021'de tamamlandı; kontrollerin ardından Aralık 2023 itibarıyla yeniden devreye alındı ve aktif çalışmaya başladı.

- 3. ünite: Filtre sistemi Eylül 2024'te işletmeye alındı.

- 1. ünite: Tüm çalışmalar tamamlandı ve ateşleme aşamasına geçildi.

- 2. ünite: Çalışmalar sürüyor; mart ayı içinde devreye alınması planlanıyor.

Santral yönetimi, tüm ünitelerdeki baca gazı filtre sistemlerinin Nisan 2026 itibarıyla tamamen tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Deprem etkisi ve mevzuata uygunluk

Yetkililer, 6 Şubat tarihlerindeki depremlerin tesislerde geçici duruşlara yol açtığını; ancak bunun filtre sistemlerinin kurulumu açısından kalıcı bir engel oluşturmadığını bildirdi. Sürecin çevre mevzuatı ve teknik standartlar çerçevesinde devam ettiği, yatırımların planlanan takvimle sürdüğü kaydedildi.

Toplantı ve yetkili değerlendirmeleri

Santral çevresindeki yerleşim alanlarına yönelik çalışmaların eş zamanlı yürütüldüğü, filtrelerin tam kapasite çalışmasının Afşin-Elbistan havzası için önemli bir eşik olacağı belirtildi. Program yapılan bilgilendirmenin ardından soru-cevap bölümüyle sonlandı.

Toplantıya katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt ise çevre ve insan sağlığının tüm başlıkların üzerinde yer aldığını belirterek, filtre sistemlerinin devreye alınmasının zorunlu olduğunu ve sürecin yakından takip edildiğini ifade etti. Kurt, verilen taahhütlerin sahada karşılık bulmasının esas olduğunu söyledi.

