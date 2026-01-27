Aliağa’da 'İlçe Afet Müdahale Planı' Toplantısı: Hazırlık ve Koordinasyon Artıyor

Aliağa’da TAMP kapsamında düzenlenen toplantıda 23 afet grubunun planları, kurumlar arası koordinasyon ve ilçenin afet hazırlık kapasitesi değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:44
Aliağa’da 'İlçe Afet Müdahale Planı' Toplantısı: Hazırlık ve Koordinasyon Artıyor

Aliağa’da 'İlçe Afet Müdahale Planı' Toplantısı düzenlendi

Aliağa’da afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmek, kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilçenin durumunu değerlendirmek amacıyla Aliağa İlçesi Afet Müdahale Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde yapıldı. Aliağa Kaymakamlığı tarafından yapılan kapsamlı sunumda; Aliağa’nın nüfusu, yapılaşma durumu, ilçedeki afet riskleri, afetlere hazırlık ve müdahale aşamaları ile ana çözüm ortağı kurumlar ve afet yönetim merkezlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ardından ilçedeki 23 afet grubunun planlarına yönelik sunumlara geçildi.

Plan sunumu ve değerlendirmeler

Sunumlarda, olası bir afet durumunda görev alacak tüm paydaşların hazırlık düzeyleri ele alındı ve yürütülen çalışmalar detaylı biçimde değerlendirildi. Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, ilgili afet gruplarına tek tek söz vererek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve eksik görülen noktalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Çorumluoğlu toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Aliağa; belediyesi, kamu kurumları, özel sektör ve askeriyenin gücü anlamında özel bir ilçe. Bu gücü de iyi kullanmışsınız. En iyi hazırlanan ilçelerden bir tanesisiniz. Bir sonraki gelişimizde eksikliklerin giderilmiş olacağını düşünüyoruz. Aliağa’daki ekipmanları duyduğumuzda moralimiz düzeldi. Çünkü bu ekipmanlar her afette rahatlıkla kullanılabilir. Ancak bunun yanında insan gücünün de bu süreçlere hazır olması büyük önem taşıyor."

Belediye Başkanı: Kararlılık ve hızlı müdahale

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, toplantının ilçe için faydalı olduğunu belirterek, "Bu toplantıdaki kazanımları uygulama yönünde önümüzdeki süreçte önemli adımlar atılacaktır. Hep birlikte hareket ederek, şehrimizde yaşanabilecek afetlere karşı alınabilecek tedbirleri şimdiden oluşturmamız gerekiyor. En hızlı şekilde hareket edeceğimizden en ufak bir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Toplantıya; Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürü Sezgin Kazaz, daire amirleri, muhtarlar, afet çalışma grupları ile ana çözüm ortaklarının yetkilileri katıldı.

Toplantı sonucunda, ilçenin sahip olduğu ekipman ve kurumsal kapasitenin değerlendirilmesiyle birlikte eksikliklerin giderilmesine yönelik adımların atılması hedefleniyor. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve insan kaynaklarının afet süreçlerine hazırlığının artırılması öncelikli konular arasında yer aldı.

ALİAĞA’DA AFETLERE HAZIRLIK KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK, KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONU ARTIRMAK VE...

ALİAĞA’DA AFETLERE HAZIRLIK KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK, KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONU ARTIRMAK VE TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA İLÇENİN MEVCUT DURUMUNU DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA ALİAĞA İLÇESİ AFET MÜDAHALE PLANI TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

ALİAĞA’DA AFETLERE HAZIRLIK KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK, KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONU ARTIRMAK VE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksu’da Sel ve Hortum Felaketi: 700 Dönüm Sera Sular Altında, Milyonluk Tekneler Parçalandı
2
Kirazlıyayla’da Meyra Madencilik Atık Barajı Çöktü: Binlerce Ton Kimyasal Doğaya Karıştı
3
Kilis'te 1170 Sosyal Konutun Kura Çekilişi Yapıldı — Yüzyılın Konut Projesi
4
Tarsus Belediyesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 7 km Kaldırım Yenileniyor
5
Kilis'te bin yüz yetmiş sosyal konutun kura çekilişi — Yüzyılın Konut Projesi
6
Aliağa’da 'İlçe Afet Müdahale Planı' Toplantısı: Hazırlık ve Koordinasyon Artıyor
7
Menteşe Belediyesi 24 Saat Kesintisiz Müdahale: Sağanak, Fırtına ve Doluya Anında Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları