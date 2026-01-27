Aliağa’da 'İlçe Afet Müdahale Planı' Toplantısı: Hazırlık ve Koordinasyon Artıyor

Aliağa’da 'İlçe Afet Müdahale Planı' Toplantısı düzenlendi

Aliağa’da afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmek, kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilçenin durumunu değerlendirmek amacıyla Aliağa İlçesi Afet Müdahale Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde yapıldı. Aliağa Kaymakamlığı tarafından yapılan kapsamlı sunumda; Aliağa’nın nüfusu, yapılaşma durumu, ilçedeki afet riskleri, afetlere hazırlık ve müdahale aşamaları ile ana çözüm ortağı kurumlar ve afet yönetim merkezlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ardından ilçedeki 23 afet grubunun planlarına yönelik sunumlara geçildi.

Plan sunumu ve değerlendirmeler

Sunumlarda, olası bir afet durumunda görev alacak tüm paydaşların hazırlık düzeyleri ele alındı ve yürütülen çalışmalar detaylı biçimde değerlendirildi. Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, ilgili afet gruplarına tek tek söz vererek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve eksik görülen noktalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Çorumluoğlu toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Aliağa; belediyesi, kamu kurumları, özel sektör ve askeriyenin gücü anlamında özel bir ilçe. Bu gücü de iyi kullanmışsınız. En iyi hazırlanan ilçelerden bir tanesisiniz. Bir sonraki gelişimizde eksikliklerin giderilmiş olacağını düşünüyoruz. Aliağa’daki ekipmanları duyduğumuzda moralimiz düzeldi. Çünkü bu ekipmanlar her afette rahatlıkla kullanılabilir. Ancak bunun yanında insan gücünün de bu süreçlere hazır olması büyük önem taşıyor."

Belediye Başkanı: Kararlılık ve hızlı müdahale

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, toplantının ilçe için faydalı olduğunu belirterek, "Bu toplantıdaki kazanımları uygulama yönünde önümüzdeki süreçte önemli adımlar atılacaktır. Hep birlikte hareket ederek, şehrimizde yaşanabilecek afetlere karşı alınabilecek tedbirleri şimdiden oluşturmamız gerekiyor. En hızlı şekilde hareket edeceğimizden en ufak bir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Toplantıya; Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürü Sezgin Kazaz, daire amirleri, muhtarlar, afet çalışma grupları ile ana çözüm ortaklarının yetkilileri katıldı.

Toplantı sonucunda, ilçenin sahip olduğu ekipman ve kurumsal kapasitenin değerlendirilmesiyle birlikte eksikliklerin giderilmesine yönelik adımların atılması hedefleniyor. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve insan kaynaklarının afet süreçlerine hazırlığının artırılması öncelikli konular arasında yer aldı.

ALİAĞA’DA AFETLERE HAZIRLIK KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK, KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONU ARTIRMAK VE TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA İLÇENİN MEVCUT DURUMUNU DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA ALİAĞA İLÇESİ AFET MÜDAHALE PLANI TOPLANTISI DÜZENLENDİ.