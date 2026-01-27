Kilis'te 1170 Sosyal Konutun Kura Çekilişi Yapıldı — Yüzyılın Konut Projesi

Kilis'te 1170 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi

Kura töreni Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi

Kilis’te Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak 1170 sosyal konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekiliş töreni düzenlendi. Tören, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, törendeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "yapılamaz" denilen projelerin bir bir hayata geçirildiğini ifade etti. Oral, kura çekilişlerinin sadece isim belirleme süreci olmadığını vurgulayarak, "Bugün burada yapılan kura, devletimizin şeffaflığının ve vatandaşımızın yanında olduğunun açık göstergesidir" dedi.

Murat Kurum'un TOKİ projelerini yakından takip ettiğini belirten Oral, Kilis'te hayata geçirilen sosyal konut projeleriyle kentin siluetinin yenilendiğini ve sosyal yapının güçlendiğini söyledi. Oral, modern, güvenli ve sosyal donatıları bulunan konutlarla Kilisli vatandaşların yeni yuvalarına kavuşacağını kaydetti.

Oral, 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından 11 ilde büyük bir konut seferberliği başlatıldığını hatırlattı. Bugüne kadar 455 binin üzerinde konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini, bunların 66 bininin kırsal köy konutları olduğunu belirtti.

Kilis genelinde kırsalda da çalışmaların sürdüğünü ifade eden Oral, 852 köy evinin hak sahiplerine teslim edildiğini, yapımı devam eden 170 kırsal konut ile birlikte toplamda bin yirmi iki köy evinin Kilis’te teslim edilmiş olacağını söyledi.

Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Oral, 11 ilde 4 bin 200 farklı noktada işçi ve mühendislerin gece gündüz çalıştığını belirterek, "Hak sahibi vatandaşlarımız evlerine yerleşene kadar sahadan ayrılmayacağız" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda kura çekilişiyle belirlenecek 1170 yeni konutun hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Oral, kurada ismi çıkmayan vatandaşların üzülmemesi gerektiğini, ev sahibi olmayan tek bir vatandaş kalmayana kadar projelerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı da törende yaptığı konuşmada, "Yüzyılın Konut Projesi ile serhat şehrimiz Kilis’e bin yüz yetmiş adet sosyal konut yapılıyor" dedi. Vali Kalaylı, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin ortaya koyduğu kararlılık ve hızın dünya çapında örnek olduğunu ifade etti.

Vali Kalaylı ayrıca, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 455 binden fazla deprem konutu tamamlanarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir" diye konuştu.

Programa Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Zekeriya Akman'ın yanı sıra kentte görev yapan vali yardımcıları, kaymakamlar, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

