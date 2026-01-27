Hasankeyf'te Orman Ekipleri Yaban Hayata Yem Bıraktı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Orman İşletme Şefliği ekipleri, zorlu kış koşullarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları ve kuşlara yem bıraktı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:58
BATMAN (İHA) – Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Orman İşletme Şefliği ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Kışın en çetin günlerinde, dondurucu soğuğa ve zorlu arazi şartlarına rağmen sahaya çıkan ekipler, ormanlık alanlarda gerçekleştirdikleri yemleme çalışmalarıyla doğadaki canlıların hayatta kalmasına önemli katkı sağladı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ‘’Zorlu kış şartlarında yaban hayatının yanında olmaya devam ediyoruz. Doğadaki her canlının yaşam hakkını korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Orman İşletme Şefliğimizin özverili çalışmaları sayesinde yaban hayvanlarımızın açlık ve soğuk nedeniyle zor durumda kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tür faaliyetler yalnızca hayvanlarımızı değil, aynı zamanda ekosistemin dengesini korumak açısından da büyük önem taşıyor. Tüm vatandaşlarımızı doğaya ve yaban hayatına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum’’ dedi.

Kaymakam İmrak, benzer yemleme çalışmalarının kış mevsimi boyunca düzenli aralıklarla devam edeceğini kaydederek, vatandaşlardan da doğaya zarar verebilecek davranışlardan kaçınmaları yönünde çağrıda bulundu.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

