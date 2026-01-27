Malatya'da Üşüyen Çocuğa Çorabını Veren Polis Memuru Cengiz Yiğit Ödüllendirildi

TFF 3. Lig 2’nci Grup mücadelesi Malatya Yeşilyurtspor-12 Bingölspor maçında, üşüyen bir çocuğa kendi çorabını giydiren trafik polisi Cengiz Yiğit duyarlı davranışıyla kamuoyunun takdirini topladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ile İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Polis Memuru Cengiz Yiğit’i makamında kabul ederek kendisine başarı belgesi verdi.

Polis Yiğit'in açıklaması

Yiğit, yaşananları şöyle anlattı: "Çocuğun üşüdüğünü fark ettim, rahatsız oldum. Ben de o gün iki çift çorap giymiştim. Biz iki çift çorapla üşüyorsak bu çocuk daha çok üşüyordur diye yanına gittim. Spor ayakkabısı giymişti ve çok ıslaktı. Bir Türk polisi olarak içimden geleni yaptım."

Vali Yavuz'un değerlendirmesi

Vali Seddar Yavuz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Polis Teşkilatımız hem terörle mücadelede hem asayiş faaliyetlerinde kahramanlıklarıyla destan yazmıştır. Diğer taraftan da şefkati ve merhametiyle öne çıkan teşkilattır. Değerli kardeşimizde polis teşkilatının sevgi ve şefkat anlayışını da en güzel şekilde ortaya koymuştur."

Olay, toplum içinde güven ve dayanışma duygusunu güçlendiren bir örnek olarak öne çıktı ve görev başındaki duyarlılığın simgesi haline geldi.

