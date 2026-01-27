Osmaniye'de 3 Günlük Cami Kampı: Gençlerden Gazze'ye 3 bin 620 lira Destek

Osmaniye'de düzenlenen 3 günlük cami kampında öğrenciler eğitim aldı, sorumluluk kazandı ve kendi topladıkları 3 bin 620 lirayı TDV aracılığıyla Gazze'ye bağışladı.

Osmaniye'de ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen üç günlük cami kampı, Osmaniye İl Müftülüğü ve Osmaniye Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirildi. Program, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) destekleriyle Sunar Nuri Çomu Camisi'nde yapıldı.

Kapsamlı dini eğitim ve etkinlikler

Kamp boyunca gençlere Kur'an'dan kıssalar, İslam'ın temel inanç esasları ve sahabe hayatları anlatıldı. Programda İslam kardeşliği ve Filistin meselesi ele alınarak öğrencilerde duyarlılık oluşturulması hedeflendi. Katılımcılar öğle ve ikindi namazlarını cemaatle kılarak müezzinlik görevini üstlendi ve cami adabı ile ahlaki değerleri uygulamalı olarak öğrendi. Ayrıca izci oyunları ve çeşitli etkinliklerle sorumluluk bilinci pekiştirildi.

Gazze için anlamlı bağış

Kamp süresince Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekildi ve öğrenciler kendi aralarında topladıkları 3 bin 620 lirayı TDV aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışladı.

Kapanış ve talep

Kamp dua ve temennilerle sona erdi. Cami cemaati ve katılımcı gençler, benzer programların sayısının artırılmasını talep etti.

