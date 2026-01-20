Afyonkarahisar'da Donan Uçak Şelalesi: Drone ile Masalsı Görüntüler

Soğuk hava doğal görüntüleri dondurdu

Olumsuz hava şartlarının sürdüğü Afyonkarahisarda, sıfırın altındaki sıcaklıklar nedeniyle birçok göl, gölet ve şelale buz tuttu. Bu doğa olayı, kentin farklı noktalarında ziyaretçilerin ilgisini çeken hayranlık uyandıran görüntüler oluşturdu.

Şuhut ilçesi Senir köyü sınırlarında yer alan Uçak Şelalesi de soğuk hava sonucu tamamen donarak seyrine doyumsuz bir panorama sundu. Donmuş su perdeleri ve çevresindeki kar örtüsü, bölgeyi adeta masalsı bir atmosfere dönüştürdü.

Görüntüler AKÜ'lü araştırmacı tarafından kaydedildi

Bu etkileyici görüntüler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından dron ile kaydedildi. Yılmaz'ın çekimleri, donmuş şelalenin detaylarını ve çevresindeki doğal dokuyu havadan gözler önüne serdi.

Donan şelalenin sunduğu görsel zenginlik, bölgeyi ziyaret edenler ve fotoğraf meraklıları için önemli bir çekim alanı haline geldi. Soğuk havanın etkisiyle oluşan bu benzersiz manzara, Afyonkarahisar'da kış turizmini de canlandırabilecek nitelikte.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARININ DEVAM ETTİĞİ AFYONKARAHİSAR'DA SOĞUK HAVA NEDENİYLE DONAN ŞELALE VE GÖLLER MASALSI GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.