Afyonkarahisar'da Donan Uçak Şelalesi: Drone ile Masalsı Görüntüler

Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle donan Uçak Şelalesi ve göller, AKÜ'lü Hakan Yılmaz'ın dron görüntüleriyle hayran bıraktı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:28
Afyonkarahisar'da Donan Uçak Şelalesi: Drone ile Masalsı Görüntüler

Afyonkarahisar'da Donan Uçak Şelalesi: Drone ile Masalsı Görüntüler

Soğuk hava doğal görüntüleri dondurdu

Olumsuz hava şartlarının sürdüğü Afyonkarahisarda, sıfırın altındaki sıcaklıklar nedeniyle birçok göl, gölet ve şelale buz tuttu. Bu doğa olayı, kentin farklı noktalarında ziyaretçilerin ilgisini çeken hayranlık uyandıran görüntüler oluşturdu.

Şuhut ilçesi Senir köyü sınırlarında yer alan Uçak Şelalesi de soğuk hava sonucu tamamen donarak seyrine doyumsuz bir panorama sundu. Donmuş su perdeleri ve çevresindeki kar örtüsü, bölgeyi adeta masalsı bir atmosfere dönüştürdü.

Görüntüler AKÜ'lü araştırmacı tarafından kaydedildi

Bu etkileyici görüntüler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından dron ile kaydedildi. Yılmaz'ın çekimleri, donmuş şelalenin detaylarını ve çevresindeki doğal dokuyu havadan gözler önüne serdi.

Donan şelalenin sunduğu görsel zenginlik, bölgeyi ziyaret edenler ve fotoğraf meraklıları için önemli bir çekim alanı haline geldi. Soğuk havanın etkisiyle oluşan bu benzersiz manzara, Afyonkarahisar'da kış turizmini de canlandırabilecek nitelikte.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARININ DEVAM ETTİĞİ AFYONKARAHİSAR'DA SOĞUK HAVA NEDENİYLE DONAN ŞELALE VE...

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARININ DEVAM ETTİĞİ AFYONKARAHİSAR'DA SOĞUK HAVA NEDENİYLE DONAN ŞELALE VE GÖLLER MASALSI GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARININ DEVAM ETTİĞİ AFYONKARAHİSAR'DA SOĞUK HAVA NEDENİYLE DONAN ŞELALE VE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Erol, Buharkent’te 7,5 Dönümlük Yeşil Alan ve Otopark Projesini İnceledi
2
Manisa'da Alkollü Mekanlara Tepki: Düşünce Rotası Derneği'nden Ruhsat Uyarısı
3
Vali Oktay Çağatay'tan İlk Ziyaret: Şehit Nuri Özcan'ın Babaevinde Taziye
4
Muş'ta Çatı Temizliği: İşçiler Metrelerce Yüksekte Karla Mücadele Ediyor
5
Diyarbakır Kulp'ta Kar Manzaraları: İlçe Merkezi Buz Tuttu
6
Siirt'te Buzlanmaya Karşı 7/24 Süren Çalışma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları