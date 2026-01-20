Antalya Serik’te Orman Yangını: 2 Hektar Kızılçam Zarar Gördü

Antalya’nın Serik ilçesinde dün akşam başlayan yangın, yoğun müdahale ile yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. 2 hektar kızılçam ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, yerleşimlere sıçramadan söndürüldü.

Olayın Detayları ve Müdahale

Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi’nde Deligözler mevkiindeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri bölgedeki bazı evleri tedbir amaçlı boşalttı. Yangın, çevredeki ev ve seralara sıçramadan söndürüldü.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait 22 arasöz, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 75 orman işçisi, 10 muhafaza memuru ve 6 teknik personelin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Zarar ve Tahliye

Yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Jandarmanın tedbir amaçlı tahliye ettiği vatandaşlardan Veli Büyükdeligöz (83) gazetecilere yaptığı açıklamada: Ben 83 yaşında bir insan evi ne kadar zamanda boşaltır. Yanarsa yansın dedim. Ben daha önce evin etrafını temizlemiştim. Gelen ekiplerin müdahalesi ile söndürüleceğini bildiğim için çok sıkıntım olmadı. Ben jandarmayı gördüğüm zaman vücuduma bir şey olur. Acemi olarak askerliğimi orada bitirdim. Ben devamlı acemi yetiştirdim. Ben çavuştum. Jandarmaları seviyorum. Jandarma hizmet yapar. Hepsine teşekkür ederim

