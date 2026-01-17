Kilis'te Kar Yağışı Görsel Şölen Oluşturdu

Kilis'te etkili olan kar yağışı kent genelinde beyaz bir örtü oluşturdu. Birçok vatandaş oluşan manzaraları fotoğraflayarak karın keyfini çıkardı.

Vatandaşların tepkisi ve beklentiler

Kentte bu yılın ikinci kar yağışı olarak kaydedilen yağış, yerel halk arasında memnuniyet yarattı. Vatandaşlar, karın erimesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranının artmasını beklediklerini ifade etti.

Ziyaretçiler ve ilgi çeken görüntüler

Kayseri’den gelen bazı vatandaşların da Kilis’te beklenenden daha yoğun bir kar yağışıyla karşılaştığı öğrenildi. Kar yağışının ardından ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada ve yerel çevrede ilgi gördü.

Trafikte güvenlik önlemleri

Kar yağışı sırasında sürücülerin görüş mesafesini artırmak amacıyla araçlarının farlarını yakarak trafikte ilerlediği gözlendi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KİLİS’E YAĞAN KAR KENTTE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU