Kilis'te Kar Yağışı Görsel Şölen Oluşturdu

Kilis'te yoğun kar yağışı kentte görsel şölen oluşturdu; vatandaşlar manzaraları fotoğrafladı, bu yılın ikinci karı baraj doluluk umudu yarattı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:01
Kilis'te etkili olan kar yağışı kent genelinde beyaz bir örtü oluşturdu. Birçok vatandaş oluşan manzaraları fotoğraflayarak karın keyfini çıkardı.

Vatandaşların tepkisi ve beklentiler

Kentte bu yılın ikinci kar yağışı olarak kaydedilen yağış, yerel halk arasında memnuniyet yarattı. Vatandaşlar, karın erimesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranının artmasını beklediklerini ifade etti.

Ziyaretçiler ve ilgi çeken görüntüler

Kayseri’den gelen bazı vatandaşların da Kilis’te beklenenden daha yoğun bir kar yağışıyla karşılaştığı öğrenildi. Kar yağışının ardından ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada ve yerel çevrede ilgi gördü.

Trafikte güvenlik önlemleri

Kar yağışı sırasında sürücülerin görüş mesafesini artırmak amacıyla araçlarının farlarını yakarak trafikte ilerlediği gözlendi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları