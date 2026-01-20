Devrek'te Köy Hizmetleri, Kanser Hastası Zeliha Karagöz'ü Hastaneye Ulaştırdı

Devrek'te köy hizmetleri ekipleri, kanser hastası kadına yetişti
Mahmutoğlu Köyünde ambulansın ulaşamadığı yerde ekipler müdahale etti
Zonguldak’ın Devrek ilçesi Mahmutoğlu Köyünde ikamet eden 77 yaşındaki kanser hastası Zeliha Karagöz aniden rahatsızlandı.
İlçenin uzak köyleri arasında yer alan Mahmutoğlu Köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans ulaşılamaması üzerine hasta ve yakınları köy hizmetlerinden yardım istedi.
Devrek köy hizmetleri ekipleri, arazi aracıyla köye giderek Zeliha Karagöz'ü alıp gerekli tedavi için Devrek Derlet Hastanesine teslim etti.
KANSER HASTASININ İMDADINA KÖY HİZMETLERİ EKİPLERİ YETİŞTİ