Devrek'te Köy Hizmetleri, Kanser Hastası Zeliha Karagöz'ü Hastaneye Ulaştırdı

Mahmutoğlu Köyünde rahatsızlanan 77 yaşındaki kanser hastası Zeliha Karagöz, köy hizmetleri ekiplerinin arazi aracıyla Devrek Derlet Hastanesine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:30
Mahmutoğlu Köyünde ambulansın ulaşamadığı yerde ekipler müdahale etti

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Mahmutoğlu Köyünde ikamet eden 77 yaşındaki kanser hastası Zeliha Karagöz aniden rahatsızlandı.

İlçenin uzak köyleri arasında yer alan Mahmutoğlu Köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans ulaşılamaması üzerine hasta ve yakınları köy hizmetlerinden yardım istedi.

Devrek köy hizmetleri ekipleri, arazi aracıyla köye giderek Zeliha Karagöz'ü alıp gerekli tedavi için Devrek Derlet Hastanesine teslim etti.

KANSER HASTASININ İMDADINA KÖY HİZMETLERİ EKİPLERİ YETİŞTİ

77 YAŞINDAKİ HASTA DEVREK DEVLET HASTANESİNE TESLİM EDİLDİ

