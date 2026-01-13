Afyonkarahisar'da Kar Altında Frig Vadisi'nden Kartpostallık Görüntüler

Afyonkarahisar'daki kar yağışı, yaklaşık 3 bin yıllık Frig Vadisi'nde Ayazini'deki tarihi eserleri kartpostallık görüntülerle kapladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:13
Ayazini'deki tarihi eserler bembeyaz örtüyle büyüledi

Afyonkarahisar’da yaşanan kar yağışı sonrası tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan Frig Vadisi kartpostallık manzaralara sahne oldu.

İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini beldesindeki birbirinden eşsiz kaya eserler ve tarihî yapılar kar örtüsü altında adeta yeniden ortaya çıktı.

Bölgede bulunan tarihin ilk apartmanı olarak anılan yapılar ile Avdalaz Kalesi, beyaz örtüyle birleşerek görenleri mest eden görünümler oluşturdu. Ortaya çıkan manzara kartpostalları aratmadı.

Karla kaplanan vadinin fotoğrafları yerel halkın beğenisini topladı ve bölgenin tarihi dokusunu daha da vurguladı.

