DAGC’den ASKON Erzurum Şubesi’ne Ziyaret: İşbirliği ve Gazeteciler Günü Mesajı

DAGC Başkanı Ayhan Türkez ve heyeti ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan’ı ziyaret etti; iş, turizm, Palandöken ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü konuşuldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:37
Yerel medya ile iş dünyası arasındaki işbirliği vurgulandı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan bir araya geldi.

ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin Erzurum ve bölgedeki köklü yapısının ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek ASKON Erzurum Şubesi’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Turan, "ASKON, ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi adına haklı zenginlikler üreten, üyelerinin kurumsal altyapılarını güçlendiren, üyeleri arasındaki sosyal, ticari ve milli şuuru geliştiren, aynı misyonu paylaşan ulusal ve uluslararası kuruluş ve müteşebbislerle sağlıklı ilişkiler kuran etkin bir kuruluştur. ASKON olarak bizler Erzurum’un sahiplenenlerdeniz. Kadim şehrimiz Erzurum’un en büyük sivil toplum örgütü olarak üyelerimizin rekabet gücünü artırmak, dijitalleşme ve dış ticaret potansiyellerine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Erzurum’un hızlı tren projesi ticari kaderini değiştirecektir. Üyelerimizi her zaman bağrımıza basacak, birlik ve beraberlik içerisinde elimizi taşın altına koyarak şehrimiz ve ülkemiz için değer oluşturmayı sürdüreceğiz. ASKON çatısı altında kıymetli yönetim kurulumuz ile birlikte ASKON Erzurum Şubesi olarak Türkiye Yüzyıl’ının inşası için koşturuyoruz.

"Bu duygu ve düşüncelerle; meslek ilkelerinden ödün vermeden fedakârca görev yapan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, tüm gazetecilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir çalışma hayatı temenni ediyorum. ASKON Ailesi olarak, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ayhan Türkez’e kıymetli yönetimine teşekkür ediyorum."

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ise Erzurum’da iş istihdamının önemine değinerek, Palandöken Dağı’nın kış ve yaz turizminin yanı sıra sanayi potansiyelini artırmak için önemli bir değer olduğunu vurguladı. Türkez, "Sadece bir dağ değil; Erzurum’un ruh ve vizyon kaynağıdır. Turizme olan katkısının yanı sıra, şehrin ekonomik döngüsüne olan katkısına Erzurum ASKON’nun önemli desteğinin daha da artıracağını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Görüşmede, bölgesel kalkınma, dijital dönüşüm ve iş dünyası ile basın arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

