Yozgat'ta Kar Sevinci: Kar Kalınlığı Yaklaşık 20 Santimetre

Yozgat'ta etkili kar yağışı cadde ve sokaklarda yaklaşık 20 santimetre örtü oluşturdu; belediye ekipleri temizlik çalışması yürütüyor, baraj dolulukları artması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:04
Yozgat'ta Kar Sevinci: Kar Kalınlığı Yaklaşık 20 Santimetre

Yozgat'ta Kar Sevinci

Yoğun yağış hayatı etkiledi

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı kent genelinde sevinçle karşılandı. Yer yer etkisini artıran karla birlikte hava sıcaklıkları düştü ve kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye kadar ulaştı.

Cadde ve sokaklarda biriken karlar adeta küçük tepecik görünümü oluşturdu. Yetkililer, yağışlarla birlikte baraj ve göletlerin doluluk oranlarının artmasının beklendiğini belirtti.

Yozgat Belediyesi ekipleri, ulaşımda ve vatandaşların günlük hayatında aksama yaşanmaması için sahada yoğun mesai yürütüyor. İş makineleri ve görevli ekiplerin çalışmalarıyla kaldırımlar ve ana yollar temizleniyor.

Cemal Zararsız yağışlardan memnun olduğunu belirterek: "Yavaş yavaş çeşmeler bile akmaya başladı. Biraz soğuk olsa da normal. Kar yağışının güzel tarafı da var kötü tarafı da var ama memnunuz. Kar her zaman için berekettir" dedi.

Osman Sarıaslan ise, "Şükürler olsun, özlemiştik, bekliyorduk. Susuzluğa bir çare olur inşallah. Kar bereket, su. Her şeyden önce ihtiyaç" sözleriyle duygularını paylaştı.

YOZGAT’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI KENT GENELİNDE SEVİNÇLE KARŞILANIYOR.-

YOZGAT’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI KENT GENELİNDE SEVİNÇLE KARŞILANIYOR.-

YOZGAT’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI KENT GENELİNDE SEVİNÇLE KARŞILANIYOR.-

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji'nden Gazeteciler Günü Sergisi
2
Aydın'da Geleneksel Ev Ekmeği: Nurgüzel Yılmaz'ın Başarı Hikayesi
3
Munzur Dağları'nda Şamualar Karla Kaplı Zirvelerde Görüntülendi
4
Nilüfer Belediyesi'nden Yarıyıl Hediyesi: Çocuklara Atölye, Oyun ve Sinema Etkinlikleri
5
Beylikova Barajı'nda Kış Su Depolama Çalışmaları: Hedef 15 Milyon m³
6
Ereğli’de kurt sürüsü şehir merkezine yakın görüldü
7
Bilecik’te Başkan Subaşı Evlere Sıcak Yemek Dağıttı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları