Yozgat'ta Kar Sevinci: Kar Kalınlığı Yaklaşık 20 Santimetre

Yozgat'ta Kar Sevinci

Yoğun yağış hayatı etkiledi

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı kent genelinde sevinçle karşılandı. Yer yer etkisini artıran karla birlikte hava sıcaklıkları düştü ve kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye kadar ulaştı.

Cadde ve sokaklarda biriken karlar adeta küçük tepecik görünümü oluşturdu. Yetkililer, yağışlarla birlikte baraj ve göletlerin doluluk oranlarının artmasının beklendiğini belirtti.

Yozgat Belediyesi ekipleri, ulaşımda ve vatandaşların günlük hayatında aksama yaşanmaması için sahada yoğun mesai yürütüyor. İş makineleri ve görevli ekiplerin çalışmalarıyla kaldırımlar ve ana yollar temizleniyor.

Cemal Zararsız yağışlardan memnun olduğunu belirterek: "Yavaş yavaş çeşmeler bile akmaya başladı. Biraz soğuk olsa da normal. Kar yağışının güzel tarafı da var kötü tarafı da var ama memnunuz. Kar her zaman için berekettir" dedi.

Osman Sarıaslan ise, "Şükürler olsun, özlemiştik, bekliyorduk. Susuzluğa bir çare olur inşallah. Kar bereket, su. Her şeyden önce ihtiyaç" sözleriyle duygularını paylaştı.

