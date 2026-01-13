Yunusemre'de 2025'te bin 464 çift evlendi

Yunusemre Belediyesi 2025'te bin 464 çiftin nikahını kıydı; 60 yabancı uyruklu çift, Başkan Semih Balaban 69 törene katıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:59
Yunusemre Belediyesi, 2025 yılı boyunca evlilik yolunda ilk adımı atan bin 464 çiftin nikahını kıydı. İlçede evlenen çiftler arasında yabancı uyruklu 60 çift de yer aldı.

Başkan törenlere katıldı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yıl içinde 69 nikâh törenine bizzat katılarak genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu ve en özel günlerinde yanlarında bulundu.

Başkan Balaban'ın mesajı

"Aile, toplumun en sağlam temeli ve en değerli birliğidir. 2025 yılında ilçemizde bin 464 çiftin nikâhını kıydık. Bunlardan 69’unu bizzat ben kıyarak genç çiftlerimizin bu özel günlerine ortak oldum. Hayatlarını birleştiren tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" dedi.

