Yunusemre'de 2025'te bin 464 çift evlendi

Yunusemre Belediyesi, 2025 yılı boyunca evlilik yolunda ilk adımı atan bin 464 çiftin nikahını kıydı. İlçede evlenen çiftler arasında yabancı uyruklu 60 çift de yer aldı.

Başkan törenlere katıldı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yıl içinde 69 nikâh törenine bizzat katılarak genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu ve en özel günlerinde yanlarında bulundu.

Başkan Balaban'ın mesajı

"Aile, toplumun en sağlam temeli ve en değerli birliğidir. 2025 yılında ilçemizde bin 464 çiftin nikâhını kıydık. Bunlardan 69’unu bizzat ben kıyarak genç çiftlerimizin bu özel günlerine ortak oldum. Hayatlarını birleştiren tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" dedi.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, 2025 YILI BOYUNCA EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATAN BİN 464 ÇİFTİN NİKAHINI KIYDI. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN DA YIL İÇERİSİNDE 69 NİKÂH TÖRENİNE KATILARAK ÇİFTLERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU.