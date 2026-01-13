Erzincan'da Belediye 7/24 Karla Mücadeleye Devam Ediyor

Erzincan’da etkili olan kar yağışıyla birlikte, belediye ekipleri şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışmaların Hedefi

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 7/24 görev başında bulunuyor. Ekipler, yolların güvenli ve açık kalmasını sağlarken buzlanma riskine karşı da tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin Durumu

Belediye yetkilileri, kar yağışının etkili olduğu sürece tüm ekiplerin sahada olacağını bildirdi.

