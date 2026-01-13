Erzincan'da Belediye 7/24 Karla Mücadeleye Devam Ediyor

Erzincan'da belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla 7/24 yolları açık tutuyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:55
Erzincan'da Belediye 7/24 Karla Mücadeleye Devam Ediyor

Erzincan'da Belediye 7/24 Karla Mücadeleye Devam Ediyor

Erzincan’da etkili olan kar yağışıyla birlikte, belediye ekipleri şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışmaların Hedefi

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 7/24 görev başında bulunuyor. Ekipler, yolların güvenli ve açık kalmasını sağlarken buzlanma riskine karşı da tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin Durumu

Belediye yetkilileri, kar yağışının etkili olduğu sürece tüm ekiplerin sahada olacağını bildirdi.

ERZİNCAN’DA BELEDİYE EKİPLERİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

ERZİNCAN’DA BELEDİYE EKİPLERİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

ERZİNCAN’DA BELEDİYE EKİPLERİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji'nden Gazeteciler Günü Sergisi
2
Aydın'da Geleneksel Ev Ekmeği: Nurgüzel Yılmaz'ın Başarı Hikayesi
3
Munzur Dağları'nda Şamualar Karla Kaplı Zirvelerde Görüntülendi
4
Nilüfer Belediyesi'nden Yarıyıl Hediyesi: Çocuklara Atölye, Oyun ve Sinema Etkinlikleri
5
Beylikova Barajı'nda Kış Su Depolama Çalışmaları: Hedef 15 Milyon m³
6
Ereğli’de kurt sürüsü şehir merkezine yakın görüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları