Safranbolu’da Kar Yağışı Tarihi Konakları Beyaza Bürüdü

UNESCO mirası dokuda kış manzaraları ortaya çıktı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi konakları beyaza bürüdü.

Tarihi ev ve konaklarıyla tanınan Safranbolu’da ilçe merkezi ve özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bağlar bölgesinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.

Yıl boyunca yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Safranbolu’da kar yağışı, Osmanlı mimarisinin eşsiz örnekleri olan konaklara ayrı bir estetik kattı. Tarihi yapılar beyaz örtüyle bütünleşerek seyirlik görüntüler oluşturdu.

Kar manzaraları dronla havadan görüntülendi.

