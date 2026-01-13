Safranbolu’da Kar Yağışı Tarihi Konakları Beyaza Bürüdü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili kar, UNESCO Dünya Mirası konaklarını beyaza bürüdü; Bağlar'da kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:38
UNESCO mirası dokuda kış manzaraları ortaya çıktı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi konakları beyaza bürüdü.

Tarihi ev ve konaklarıyla tanınan Safranbolu’da ilçe merkezi ve özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bağlar bölgesinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.

Yıl boyunca yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Safranbolu’da kar yağışı, Osmanlı mimarisinin eşsiz örnekleri olan konaklara ayrı bir estetik kattı. Tarihi yapılar beyaz örtüyle bütünleşerek seyirlik görüntüler oluşturdu.

Kar manzaraları dronla havadan görüntülendi.

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları