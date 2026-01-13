Alaplı'da 12 Yıl Deniz Suyu ile Karla Mücadele

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçede 12 yıldır karlı yolların deniz suyu kullanılarak açıldığını belirterek uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade etti.

"12 yıldır karlı kaplı yollarımızı deniz suyu kullanarak açıyoruz. Yaptığımız işten son derece memnunuz. Bu süre zarfında hiçbir sorunla karşılaşmadık. Karla mücadele çalışmalarının ardından tüm itfaiye araçlarımızı ilaçlı suyla temizliyoruz. Ayrıca deniz suyu, yollarda kullanılan normal tuzdan daha az zararlıdır" dedi.

Gece müdahalesi ve saha çalışması

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, denizden çekilen suyla karlı kaplı yolları yıkayarak ulaşıma açtı. İtfaiye araçları ve iş makineleri; ana arterler başta olmak üzere hastane ve 112 Acil Servis yollarında aralıksız çalıştı.

"Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, 12 yıldır olduğu gibi itfaiye ekiplerimiz ana arterlerde deniz suyu ile karlı yolları temizliyor. Kar yağışı başlar başlamaz ilk müdahaleyi deniz suyu ile gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamadan son derece memnunuz ve çok verimli bir çalışma yürütüyoruz. Acil durumlarda ekiplerimiz karlı kaplı yolları hızlı bir şekilde deniz suyu ile yıkayarak ulaşıma açıyor" ifadelerini kullandı.

Ekip koordinasyonu ve temizlik

Başkan Tekin, çalışmaların koordinasyonunun tam olduğunu vurgulayarak, "İtfaiye, Fen İşleri ve Temizlik İşleri ekiplerimizle birlikte görevimizin başındayız. Karlı kaplı yolları sabah saatlerine kadar açtık. Ana arterler başta olmak üzere hastane ve 112 Acil Servis yollarının tamamını ulaşıma açtık. Ara yolları açma çalışmalarımız ise devam ediyor" dedi.

Tekin ayrıca pratik ve hızlı çözüm vurgusu yaparak, "Biz sahada işimizi yapıyoruz. Kim ne söylerse söylesin, biz sadece işimize odaklanıyoruz. Pratik ve hızlı çözümden yanayız. Bu zamana kadar deniz suyu ile yapılan karla mücadelede en ufak bir sorun yaşamadık. Tuzlu suyun araçlara zarar vereceğini söyleyenler oluyor ancak çalışmalar tamamlandıktan sonra tüm itfaiye araçlarımızı ilaçlı suyla yıkayarak temizliyoruz. Deniz suyu, yollara atılan normal tuzdan daha az zararlı ve bizim için büyük bir avantaj" ifadelerini kullandı.

İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın

Alaplı Belediye İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, uygulamanın her yıl başarılı sonuç verdiğini belirterek, "Bu uygulama sayesinde çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Doğal deniz suyunu Alaplı Limanı’ndan araçlarımıza taşıyarak karlı yolları temizliyoruz. İlçemizdeki tüm yolları ulaşıma açıyoruz" dedi.

