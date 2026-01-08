Afyonkarahisar'da Kuvvetli Rüzgâr İşyerinin Çatısını Uçurdu

Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgâr bazı iş yerlerinin çatılarını uçurdu; Şuhut'ta maddi hasar oldu, can kaybı yok, ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:03
Meteorolojinin fırtına uyarısının ardından şehir genelinde etkili oldu

Afyonkarahisar'da meteorolojinin yaptığı fırtına uyarısının ardından etkili olan kuvvetli rüzgâr, bazı iş yerlerinin çatılarını uçurdu ve il genelinde maddi hasara yol açtı.

İlçe genelinde etkisini artıran şiddetli rüzgâr nedeniyle bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında parçalanmalar meydana geldi. Şuhut ilçesi'nde uçan çatı parçaları çevrede korku ve paniğe neden olurken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Çatıdan kopan parçalar bir başka iş yerinin çatısına savruldu; yetkililer maddi hasar oluştuğunu bildirdi.

Yetkililer, rüzgârın zaman zaman etkisini sürdürdüğünü belirterek vatandaşları çatılardan, ağaç altlarından ve elektrik direklerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Ekipler, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor ve olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

