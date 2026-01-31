Afyonkarahisar’da Yeni Güne Yağışlı Hava
Meteorolojinin uyarısı sonrası beklenen yağış başladı
Afyonkarahisar’da meteorolojinin uyarıları sonrası beklenen yağış, gece geç saatlerde başladı.
Kentte gece başlayan yağmur, Sabah saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle özellikle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan birçok vatandaşın, meteorolojinin uyarılarına dikkat ederek şemsiyesiz sokağa çıkmadıkları gözlendi.
Meteorolojik verilere göre yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
