Afyonkarahisar’da Yeni Güne Yağışlı Hava

Afyonkarahisar'da gece başlayan yağmur sabah etkili oldu; sürücüler zorlandı, vatandaşlar şemsiyelerini yanına aldı. Yağışın gün boyu aralıklarla süreceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:25
Meteorolojinin uyarısı sonrası beklenen yağış başladı

Afyonkarahisar’da meteorolojinin uyarıları sonrası beklenen yağış, gece geç saatlerde başladı.

Kentte gece başlayan yağmur, Sabah saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle özellikle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan birçok vatandaşın, meteorolojinin uyarılarına dikkat ederek şemsiyesiz sokağa çıkmadıkları gözlendi.

Meteorolojik verilere göre yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

