Pendik'te Denize Atık Su Alarmı: Kirlilik ve Koku Artıyor

Pendik'te denize atık su alarmı: Kirlilik ve kötü koku yayılıyor

İstanbul Pendik'te, iki ayrı noktadan denize atık su bırakıldığı iddiaları bölge sakinlerini tedirgin etti. Dron ile kaydedilen görüntüler kirliliğin boyutunu ortaya koyarken, vatandaşlar kötü kokunun ve çevre kirliliğinin son yıllarda arttığını belirtti.

Bölge sakinlerinin tepkileri ve endişeler

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, yaşanan sorunun ciddi olduğunu vurgulayarak, "Pendik'te iki ayrı noktadan denize atık bırakılmaktadır. Görüntülerde de görüldüğü gibi kirlilik rahatsız edici boyutlarda. Yaklaşık 25 yıldır burada yaşıyorum. Son 5-6 yıldır bu sorun ciddi şekilde arttı. Yoğun bir koku var. Giderlerden atık suların denize boşaltıldığını düşünüyoruz. Deniz çok kötü kokuyor. Deniz altındaki canlılara yazık, günah. Denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor" dedi.

Gençlerden Ahsen Yağız ise, "Deniz kirliliği çok kötü. Deniz altındaki canlılara yazık. Deniz biraz kötü kokuyor. Denizlerimizi temiz tutmalıyız" diye konuştu.

Bölgede yaşayan Uğur Yağız, kirliliğin özellikle yağmur sonrasında arttığını belirterek, "Her yağmurdan sonra kirlilik ve koku fazlasıyla artıyor. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekiyor. Denizin dibi eskiden 3-4 metre derinliğe kadar görünüyordu. Şimdi yarım metre altını görmek bile mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, kirliliğin kaynağının tespit edilerek sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve denizin eski temiz günlerine kavuşmasını talep ediyor.

