Pendik'te Denize Atık Su Alarmı: Kirlilik ve Koku Artıyor

Pendik'te iki ayrı noktadan denize atık su bırakıldığı iddia edilirken, dron görüntüleri kirlilik ve yoğun kokunun bölgeyi etkilediğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:23
Pendik'te Denize Atık Su Alarmı: Kirlilik ve Koku Artıyor

Pendik'te denize atık su alarmı: Kirlilik ve kötü koku yayılıyor

İstanbul Pendik'te, iki ayrı noktadan denize atık su bırakıldığı iddiaları bölge sakinlerini tedirgin etti. Dron ile kaydedilen görüntüler kirliliğin boyutunu ortaya koyarken, vatandaşlar kötü kokunun ve çevre kirliliğinin son yıllarda arttığını belirtti.

Bölge sakinlerinin tepkileri ve endişeler

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, yaşanan sorunun ciddi olduğunu vurgulayarak, "Pendik'te iki ayrı noktadan denize atık bırakılmaktadır. Görüntülerde de görüldüğü gibi kirlilik rahatsız edici boyutlarda. Yaklaşık 25 yıldır burada yaşıyorum. Son 5-6 yıldır bu sorun ciddi şekilde arttı. Yoğun bir koku var. Giderlerden atık suların denize boşaltıldığını düşünüyoruz. Deniz çok kötü kokuyor. Deniz altındaki canlılara yazık, günah. Denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor" dedi.

Gençlerden Ahsen Yağız ise, "Deniz kirliliği çok kötü. Deniz altındaki canlılara yazık. Deniz biraz kötü kokuyor. Denizlerimizi temiz tutmalıyız" diye konuştu.

Bölgede yaşayan Uğur Yağız, kirliliğin özellikle yağmur sonrasında arttığını belirterek, "Her yağmurdan sonra kirlilik ve koku fazlasıyla artıyor. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekiyor. Denizin dibi eskiden 3-4 metre derinliğe kadar görünüyordu. Şimdi yarım metre altını görmek bile mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, kirliliğin kaynağının tespit edilerek sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve denizin eski temiz günlerine kavuşmasını talep ediyor.

PENDİK'TE DENİZE İKİ AYRI NOKTADAN ATIK SU BIRAKILDIĞI İDDİA EDİLİRKEN, BÖLGEDE YAŞAYAN...

PENDİK'TE DENİZE İKİ AYRI NOKTADAN ATIK SU BIRAKILDIĞI İDDİA EDİLİRKEN, BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR KOKU VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SON YILLARDA CİDDİ ŞEKİLDE ARTTIĞINI BELİRTEREK YETKİLİLERDEN ACİL ÇÖZÜM İSTEDİ. ATIK SULAR NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN KİRLİLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

PENDİK'TE DENİZE İKİ AYRI NOKTADAN ATIK SU BIRAKILDIĞI İDDİA EDİLİRKEN, BÖLGEDE YAŞAYAN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Araban'da Karasu ve Pınar Çayı Seviyesi Yağışlarla Yükseldi
2
Mersin'de Sel İzleri Siliniyor — MESKİ ve Büyükşehir Ekipleri Seferber
3
Sakarya'da Sude Naz Topçu: 22 Yaşında Minibüs Şoförü Kadınlara İlham Veriyor
4
Düzce'de Ortaokul Öğrencileri 'Gençliğe Değer' Kampında Buluştu
5
Düzce'den Gazze'ye 23 Bin Bebek Maması Gönderildi
6
Düzce'de Emekli Polislere Vefa Ziyareti: İbrahim Ergüder'den Dayanışma Mesajı
7
Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Konseri: Gençler Müzikle Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları