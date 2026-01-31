Cizre'de 200 Yıllık 'Kantere' Kemerli Ev Yıkılma Tehlikesiyle

Şırnak’ın Cizre ilçesindeki yaklaşık 200 yıllık 'Kantere' kemerli yapı, büyük çatlaklar ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşıyor; vatandaşlar restore edilmesini istiyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:33
Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan yaklaşık 200 yıllık tarihi kemerli yapı, oluşan büyük çatlaklar nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Dağkapı Mahallesinde sokak üzerinde yer alan ve halk arasında "Kantere" olarak bilinen yapı, bakımsızlık nedeniyle ciddi risk taşıyor.

Çatlaklar, metruk yapı ve çökme riski

Yıllara meydan okuyarak ayakta kalmayı başaran tarihi yapının duvarlarında ciddi çatlaklar oluştu, dış sıvaları döküldü. Kimsenin yaşamadığı ve metruk halde bulunan yapının altından her gün binlerce vatandaşın geçmesi, olası bir çökme halinde faciaya davetiye çıkarıyor.

Tarihi değer ve restorasyon çağrısı

Cizre’de geçmişte iki kemerli ev bulunduğu, bunlardan birinin yıkıldığı ve Kanterenin ayakta kalan son örnek olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, tarihi yapının restore edilerek turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret yapının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu gördüğünüz yer kemerli bir evdir. Yaklaşık 200 yıllık tarihi bir yerdir, Cizre’nin önemli tarihi parçalarından birisidir. 10 seneye yakındır gereken yerlere dilekçemizi verdik. Buraya sahip çıkılsın istiyoruz. Amacımız bu tarihi yerin yıkılmaması, kaybolmaması için en kısa zamanda yenilenmesidir. Mahalle sakinleri evden çok rahatsız, metruk olduğu için giren çıkan belli değil. Cizre’nin merkezinde olan bu yapıya sahip çıkalım."

Vatandaş Edip Ataç ise, yıllardır bu kemer yapının yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Burası artık çok tehlike arz ediyor. Bu yapının altından günde binlerce insan geçiyor. Mahalle sakinleri de bu yapıdan artık rahatsız oluyor, evde kimse yaşamadığı için sahipsiz durumda ve giren çıkan bilinmiyor, madde kullanıcıların alanı olmuş. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi var, daha önce bu sol tarafta da buna benzer yapı vardı ama yıkıldı. Sadece şuan bu yer kaldı. Buranın yıkılmaması için Cizre Kaymakamlığından, belediyeden, kültür müdürlüğünden destek bekliyoruz."

Ramazan İmrağ, yapının dedesine ait olduğunu belirterek, "Kimse sahip çıkmıyor, ne gelen var ne giden. Yapımında kullanılan renkli camlar Horasandan, İran ve Semerkant’tan getirildi. Bütün Cizre halkının buna sahip çıkmaları lazım. 200 yıllık bir tarihi var yapısı ve temeli çok sağlam yapılmıştı, ama şuan görüyorsunuz yıkılma ile karşı karşıya. Dedemden kalma bir evdir" dedi.

