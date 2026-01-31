Hakkari'de Ulu Cami Çatısındaki Karlar Güvenle Temizlendi

Hakkari'de kar yağışı sonrası Ulu Cami çatısında biriken karlar, cami yönetimi ve belediye ekipleri tarafından güvenli şekilde temizlendi; vatandaşlar uyarıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:13
Kar yağışı sonrası çatılarda risk; ekipler müdahale etti

Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından Ulu Cami'nin çatısında biriken karlar, cami yönetimi ve belediye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde temizlendi.

Kar yağışının yerini karla karışık yağmura bırakması, özellikle yüksek binalar ve tarihi yapılar için çatı birikimlerini tehlike oluşturacak seviyeye getirdi. Şehrin önemli yapılarından Ulu Cami’deki kar birikintileri de vatandaşlar için risk teşkil etti.

Yetkililer, çatıda biriken karların düşme riskine karşı ekiplerin gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Vatandaşlara ise yüksek binaların ve çatıların altından geçerken dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

