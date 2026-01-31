Hakkari'de Ulu Cami Çatısındaki Karlar Güvenle Temizlendi

Kar yağışı sonrası çatılarda risk; ekipler müdahale etti

Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından Ulu Cami'nin çatısında biriken karlar, cami yönetimi ve belediye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde temizlendi.

Kar yağışının yerini karla karışık yağmura bırakması, özellikle yüksek binalar ve tarihi yapılar için çatı birikimlerini tehlike oluşturacak seviyeye getirdi. Şehrin önemli yapılarından Ulu Cami’deki kar birikintileri de vatandaşlar için risk teşkil etti.

Yetkililer, çatıda biriken karların düşme riskine karşı ekiplerin gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Vatandaşlara ise yüksek binaların ve çatıların altından geçerken dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

