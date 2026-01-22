Tunceli'de Kedi ile Köpeğin Sıcak Dostluğu

Tunceli'de Moğultay Mahallesinde uyuyan köpeğin sırtına çıkan kedi, yoğun kar ve soğukta birbirlerine sığınan hayvan dostluğunu gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:46
Tunceli'de Kedi ile Köpeğin Sıcak Dostluğu

Tunceli'de kedi ile köpeğin sıcak dostluğu

Moğultay Mahallesinde yürek ısıtan görüntüler

Tunceli'de soğuk havada bir kedinin, uyuyan bir köpeğin sırtında durduğu anlar görenlerin içini ısıttı.

Tunceli'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve dondurucu soğuklara rağmen merkez Moğultay Mahallesinde kaydedilen görüntüler, yürekleri ısıttı.

Sokakta uyuyan bir köpeğin sırtına çıkan kedi, soğuktan korunurcasına uzun süre burada bekledi. Köpeğin uyuduğu sırada kedinin sakinliği ve iki hayvan arasındaki sessiz uyum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Zorlu kış şartlarında ortaya çıkan bu görüntüler, sokak hayvanları'nın birbirlerine nasıl sığındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

TUNCELİ MERKEZ MOĞULTAY MAHALLESİNDE SOĞUK HAVADA BİR KEDİNİN, UYUYAN BİR KÖPEĞİN SIRTINDA DURDUĞU...

TUNCELİ MERKEZ MOĞULTAY MAHALLESİNDE SOĞUK HAVADA BİR KEDİNİN, UYUYAN BİR KÖPEĞİN SIRTINDA DURDUĞU ANLAR GÖRENLERİN İÇİNİ ISITTI.

TUNCELİ MERKEZ MOĞULTAY MAHALLESİNDE SOĞUK HAVADA BİR KEDİNİN, UYUYAN BİR KÖPEĞİN SIRTINDA DURDUĞU...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelere 2 günlük trafik yasağı
2
Altınok: Erzurum Kongre Binası Aslına Uygun Modern Güçlendirmeyle Korunacak
3
Kore Şehidinin 75 Yıllık Mektuplarını Saklayan Şehit Kızı Yayladağı’nda Mezar İstiyor
4
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
5
Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı
6
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Başkan Görgel 'Tüm Ekiplerimizle Sahadayız'
7
Kilis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları