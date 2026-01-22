Sivas'ta Jandarma'dan Sevgi Evleri Çocuklarına Kızak Şenliği
Valilik himayesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi
Sivas Valiliği himayesinde Sivas İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında, Sevgi Evlerinde kalan çocuklara yönelik bir kızak şenliği düzenlendi.
Etkinlik, İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirildi. Kızaklarla kayan çocuklar, jandarma personelinin yakın ilgisiyle keyifli anlar yaşadı.
Programa katılanlara sucuk ekmek ve ayran ikram edildi. Neşeli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte çocuklar, gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi.
