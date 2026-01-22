Mandalinci, Mazı ve Yeniköy'de Mahalle İhtiyaçlarını Yerinde Tespit Etti

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Mazı ve Yeniköy saha ziyaretlerinde mahalle taleplerini dinleyip çözümler için ilgili birimlere talimat verdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:33
Mandalinci, Mazı ve Yeniköy'de Mahalle İhtiyaçlarını Yerinde Tespit Etti

Mandalinci: Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kent genelindeki saha ziyaretlerine Mazı ve Yeniköy (Karaova) mahalleleriyle devam etti. Ziyaretlerde mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde inceleyip çözüm sürecini hızlandırmaya yönelik adımlar atıldı.

Programın katılımcıları ve yaklaşım

Saha programına belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Mazıköy Mahalle Muhtarı Müjdat Yakar, Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Çengel, MUSKİ yetkilileri ve ilgili birim müdürleri katıldı. Vatandaşlar tek tek dinlendi ve gelen talepler not alındı.

İncelemeler: Muhtarlık binasından sosyal tesis alanlarına

Ziyaret programının ilk durağı, Yukarı Mazıda yapımı süren Muhtarlık Binası oldu. Ardından Yukarı Mazı Pazar Alanı yerinde değerlendirildi. Armutçuk Mevkii ve Aşağı Mazıdaki saha incelemelerinin ardından Başkan Mandalinci, Yeniköyde planlanan halı saha ve sosyal tesis için uygun alanları inceledi.

Ziyaretler sırasında mahalle sakinlerinin talepleri ve önerileri dinlendi; gerekli takip işlemleri için ilgili birimlere talimat verildi.

Başkanın mesajı

Başkan Mandalinci saha çalışmalarıyla ilgili şunları vurguladı: “Kentimizin her noktasında saha ziyaretlerimize devam ediyoruz. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içinde bölgemizin ihtiyaçlarına en hızlı ve etkili şekilde karşılık verecek planlamaları yapıyoruz. Mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyerek ihtiyaçlara hızlı çözümler üretmek için sahada olmaya devam edeceğiz.”

