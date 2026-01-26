Ağrı'da Dondurucu Soğuk: Metrelerce Buz Sarkıtı ve Kırağı

Soğuk Hava Yaşamı Zorluyor

Ağrı’da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, kent merkezinde ağaçlar ve bitkilerin kırağı tutmasına yol açtı. Evlerin çatılarında ise metrelerce buz sarkıtı oluştu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği iller arasında yer alan Ağrı’da, uzun süredir devam eden soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı gece boyunca sıfırın altında seyretti.

Sokaklarda ve araçlarda don izleri belirginleşti: araç camları buz tuttu, bazı akarsular ve dereler ise buzla kaplandı. Vatandaşlar soğuktan korunmak amacıyla araçlarını battaniye ve brandalarla örtüyor.

