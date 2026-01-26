Ağrı'da Dondurucu Soğuk: Metrelerce Buz Sarkıtı ve Kırağı

Ağrı'da dondurucu soğuklar kent merkezinde ağaçlarda kırağı ve ev çatılarında metrelerce buz sarkıtı oluşturdu; araçlar ve su kaynakları buzlandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:12
Ağrı'da Dondurucu Soğuk: Metrelerce Buz Sarkıtı ve Kırağı

Ağrı'da Dondurucu Soğuk: Metrelerce Buz Sarkıtı ve Kırağı

Soğuk Hava Yaşamı Zorluyor

Ağrı’da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, kent merkezinde ağaçlar ve bitkilerin kırağı tutmasına yol açtı. Evlerin çatılarında ise metrelerce buz sarkıtı oluştu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği iller arasında yer alan Ağrı’da, uzun süredir devam eden soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı gece boyunca sıfırın altında seyretti.

Sokaklarda ve araçlarda don izleri belirginleşti: araç camları buz tuttu, bazı akarsular ve dereler ise buzla kaplandı. Vatandaşlar soğuktan korunmak amacıyla araçlarını battaniye ve brandalarla örtüyor.

AĞRI’DA DONDURUCU HAVA NEDENİYLE KENT MERKEZİNDE AĞAÇLAR VE BİTKİLER KIRAĞI TUTARKEN, EVLERİN...

AĞRI’DA DONDURUCU HAVA NEDENİYLE KENT MERKEZİNDE AĞAÇLAR VE BİTKİLER KIRAĞI TUTARKEN, EVLERİN ÇATILARINDA METRELERCE BUZ SARKITLARI OLUŞTU.

AĞRI’DA DONDURUCU HAVA NEDENİYLE KENT MERKEZİNDE AĞAÇLAR VE BİTKİLER KIRAĞI TUTARKEN, EVLERİN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cengiz Arslan, Umreden Dönen Hemşehrilerini Kolak Mahallesi'nde Karşıladı
2
Marmara'da Pinalar Çoğalıyor: Deniz Çayırları Umut Veriyor
3
Bilecik'te Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetim
4
Artvin'de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: İbrahim Yumaklı'dan Denetim Açıklaması
5
Serdivan'da Trafiğe Nefes: 32. Sokak 6'dan 20 Metreye Genişliyor
6
Kazım Karabekir Paşa Kars'ta Vefatının 78. Yılında Anıldı
7
Isparta'da Sömestir Coşkusu: Davraz'a Ücretsiz Otobüs Seferleri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları