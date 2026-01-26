Bayburt'ta Kar ve Buzlanmada Yolda Kalan Sürücülere İl Özel İdaresi Müdahalesi

Kurtarma çalışmaları sahada

Bayburt'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarda mahsur kalan sürücülerin yardımına ekipler yetişti. Kara saplanan araçlar, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Özellikle yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte birçok araç yollarda mahsur kaldı. Bu sürücülere müdahale eden ekipler, iş makineleri ve kar küreme araçları ile kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

Araçlar, halat yardımıyla bulunduğu yerden çekilerek güvenli alanlara alındı. Müdahaleler sırasında öncelik, ana bağlantı ve grup köy yollarında yürütülen çalışmalara verildi.

Yoğun tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, ekiplerin kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

