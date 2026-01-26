Bayburt'ta Kar ve Buzlanmada Yolda Kalan Sürücülere İl Özel İdaresi Müdahalesi

Bayburt'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yollarda mahsur kalan araçlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar küreme ve çekme çalışmalarıyla güvenli alana alındı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:07
Kurtarma çalışmaları sahada

Bayburt'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarda mahsur kalan sürücülerin yardımına ekipler yetişti. Kara saplanan araçlar, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Özellikle yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte birçok araç yollarda mahsur kaldı. Bu sürücülere müdahale eden ekipler, iş makineleri ve kar küreme araçları ile kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

Araçlar, halat yardımıyla bulunduğu yerden çekilerek güvenli alanlara alındı. Müdahaleler sırasında öncelik, ana bağlantı ve grup köy yollarında yürütülen çalışmalara verildi.

Yoğun tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, ekiplerin kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

