Gümüşhane'de Çatı Kürüme Mesaisi: Aktutan'da Kar 1,5 Metreye Ulaştı

Gümüşhane'de yoğun kar yüksek köylerde yaşamı zorlaştırdı; Aktutan'da çatı kütlesi 1,5 metreyi buldu, köylüler 'çatı kürüme'yle çatı çatışmalarını önlemeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:26
Gümüşhane'de Çatı Kürüme Mesaisi: Aktutan'da Kar 1,5 Metreye Ulaştı

Gümüşhane'de Çatı Kürüme Mesaisi: Aktutan'da Kar 1,5 Metreye Ulaştı

Yüksek kesimlerde yaşam ve yapı güvenliği tehlikede

Gümüşhane genelinde Ocak ayının ilk günlerinden itibaren aralıklı olarak devam eden yoğun kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde yaşamı zorlaştırdı. Kar kalınlığı bazı yerlerde yapıların dayanıklılığını tehdit edecek seviyelere ulaştı.

Gümüşhane merkeze bağlı Aktutan köyünde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulurken, ev, samanlık ve ahırların çatılarında yoğun kar birikintileri oluştu. Kar yükünün ağırlığı nedeniyle çatıların çökmesinden endişe eden köy sakinleri, tehlikeye rağmen çatılara çıkarak kar temizliği yapıyor.

Gümüşhane'nin köklü kış geleneklerinden biri olan "çatı kürüme" mesaisi, bu yıl son yılların en yoğun dönemini yaşıyor. Köylüler, hem can güvenliği hem de yapı güvenliği için bir araya gelerek çalışmalarını sürdürüyor.

Kendisi de oğlu Akın Akgül ile birlikte çatı temizliği yapan mahalle sakinlerinden Avni Akgül, çalışmaları ve yağışın etkileri hakkında şunları söyledi: "Uzun yıllardır böylesine bir kar görmemiştik. Çatılarımız ağırlığı taşıyamaz hale gelmek üzereydi. Çökmemesi için kendi imkanlarımızla temizlik yapıyoruz."

Karın getirdiği zorluklara rağmen tarımsal açıdan olumlu bir beklenti olduğunu vurgulayan Avni Akgül, karın yer altı sularını beslediğini belirtti. Akgül, bu yağışın yaz aylarındaki kuraklığı önleyeceğini ve Gümüşhane için "su ve bereket" anlamına geldiğini ifade etti.

GÜMÜŞHANE GENELİNDE OCAK AYININ İLK GÜNLERİNDEN İTİBAREN ARALIKLARLA DEVAM EDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI...

GÜMÜŞHANE GENELİNDE OCAK AYININ İLK GÜNLERİNDEN İTİBAREN ARALIKLARLA DEVAM EDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI, ŞEHİR MERKEZİNDE GÖRSEL ŞÖLEN SUNARKEN YÜKSEK KESİMLERDE ZORLU YAŞAM MÜCADELESİNİ BERABERİNDE GETİRDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (26-27 Ocak)
2
Diyarbakır'da 15 İlçede Kırsal Yollar Ulaşıma Açıldı
3
Gümüşhane'de Çatı Kürüme Mesaisi: Aktutan'da Kar 1,5 Metreye Ulaştı
4
Bayburt'ta Kar ve Buzlanmada Yolda Kalan Sürücülere İl Özel İdaresi Müdahalesi
5
Sivas'ta Kış Uykusuna Yatmayan Ayı, Aşırı Kilosuyla Dikkat Çekti
6
Seza Çimento 10 Yaşında: Bayilerle Güven İnşa Edildi, 'Akıllı Araç Kabul' Tanıtıldı
7
Gaziantep'te Çift Köpekleriyle Nikah Tazeledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları