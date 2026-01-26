Gümüşhane'de Çatı Kürüme Mesaisi: Aktutan'da Kar 1,5 Metreye Ulaştı

Yüksek kesimlerde yaşam ve yapı güvenliği tehlikede

Gümüşhane genelinde Ocak ayının ilk günlerinden itibaren aralıklı olarak devam eden yoğun kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde yaşamı zorlaştırdı. Kar kalınlığı bazı yerlerde yapıların dayanıklılığını tehdit edecek seviyelere ulaştı.

Gümüşhane merkeze bağlı Aktutan köyünde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulurken, ev, samanlık ve ahırların çatılarında yoğun kar birikintileri oluştu. Kar yükünün ağırlığı nedeniyle çatıların çökmesinden endişe eden köy sakinleri, tehlikeye rağmen çatılara çıkarak kar temizliği yapıyor.

Gümüşhane'nin köklü kış geleneklerinden biri olan "çatı kürüme" mesaisi, bu yıl son yılların en yoğun dönemini yaşıyor. Köylüler, hem can güvenliği hem de yapı güvenliği için bir araya gelerek çalışmalarını sürdürüyor.

Kendisi de oğlu Akın Akgül ile birlikte çatı temizliği yapan mahalle sakinlerinden Avni Akgül, çalışmaları ve yağışın etkileri hakkında şunları söyledi: "Uzun yıllardır böylesine bir kar görmemiştik. Çatılarımız ağırlığı taşıyamaz hale gelmek üzereydi. Çökmemesi için kendi imkanlarımızla temizlik yapıyoruz."

Karın getirdiği zorluklara rağmen tarımsal açıdan olumlu bir beklenti olduğunu vurgulayan Avni Akgül, karın yer altı sularını beslediğini belirtti. Akgül, bu yağışın yaz aylarındaki kuraklığı önleyeceğini ve Gümüşhane için "su ve bereket" anlamına geldiğini ifade etti.

