Gaziantep'te Çift Köpekleriyle Nikah Tazeledi

Gelin Dilek Öztürk ile damat Hakan Özbek, gelinlik ve damatlık giydirdikleri köpeklerle Şahinbey'de dünya evine girdi

Gaziantep'te hayatlarını birleştiren Dilek Öztürk ile Hakan Özbek, sıra dışı bir nikah törenine imza attı. Çift, nikah için başvurdukları Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğundaki törene, gelinlik ve damatlık giydirdikleri Yorkshire teriyeri cinsi köpekleriyle birlikte geldi.

Davetliler, kucağında gelinlik ve damatlık ile salona giren köpekleri gördüğünde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çiftin köpekleri Betty ve Barney, nikah boyunca gelin ve damadın kucağından ayrılmadı ve törene ilgi odağı oldu.

Nikah memurunun tören sırasında gelin köpek Betty'ye, damat köpek Barney ile evlenmek isteyip istemediğini sorması üzerine Betty ve Barney birlikte havlayarak mutluluğa "evet" dediler. Köpeklerin uzun süreli havlaması üzerine nikah memuru esprili bir şekilde "nikahınızı kıymam" dedi; ardından köpekler havlamayı kestiler ve tören sorunsuz devam etti.

Törenin sonunda yapılan nikahın ardından, davetliler köpeklere yoğun ilgi gösterdi. Nikahın ardından damat Hakan Özbek'in gelin Dilek Öztürk'ün ayağına basması ise törene renkli anlar kattı.

Gelin ve damat ile birlikte kucağında gelinlik ve damatlık giymiş köpekleri Betty ve Barney, kıyılan nikahla birlikte yeni hayatlarına başladı.

