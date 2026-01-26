Sivas'ta Kış Uykusuna Yatmayan Ayı, Aşırı Kilosuyla Dikkat Çekti

Yozgat dönüşü yolda görüldü

Sivas'ta kış uykusuna yatmayan bir boz ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Ayının, uyku öncesi aşırı beslenme nedeniyle göze çarpan kilosu dikkat çekti.

Olay, hayvan ticareti için Yozgat'tan dönen besici Fatih Pınar'ın yolculuğu sırasında meydana geldi. Pınar, aracının önüne çıkan ayıyı kovalarken, ayının aracın önünde koştuğu anlar kameralara yansıdı.

Kış mevsimi gelmeden ayıların vücutlarını kış uykusuna hazırlamak için beslendikleri, ancak bu yıl sert geçen kış koşullarına rağmen bazı ayıların uyumadığı bildirildi.

Fatih Pınar yaşananları şöyle aktardı: "Bizimde nasibimiz yoktu, demek ki onunda nasibi yokmuş. Biz ticaret yapamadık oda uykuya dalamamış. Bu yıl kış sert geçiyor, rabbim izimde onlarında yardımcısı olsun"

