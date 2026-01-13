Ağrı’da Dondurucu Soğuk: Murat Nehri Dondu, Çatılarda Buz Sarkıtları Oluştu

Ağrı’da dondurucu soğuk günlük yaşamı vurdu; Murat Nehri dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu ve araçlar battaniyeyle korunuyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:20
Ağrı’da Dondurucu Soğuk: Murat Nehri Dondu, Çatılarda Buz Sarkıtları Oluştu

Ağrı’da Dondurucu Soğuk Etkisini Sürdürüyor

Hayatı Olumsuz Etkileyen Soğuklar Kentte İz Bıraktı

Kış mevsiminin en sert geçtiği iller arasında yer alan Ağrı’da, bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar sürüyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüş, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Birçok ev ve iş yerinin çatısında buz sarkıtları oluşurken, kent merkezinden geçen Murat Nehrinin yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı. Nehrin donan yüzeyi, soğukun etkisini gözler önüne seriyor.

Soğuk hava nedeniyle park halindeki bazı araçların camları buz tuttu. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile örterek tedbir almaya çalışıyor.

Yoğun buzlanma ve düşen sıcaklıklar, kentte ulaşım ve günlük yaşamda güçlükler yaratıyor. Yetkililer ve vatandaşlar, olumsuz etkilerin sürmemesi için önlemlerini artırıyor.

