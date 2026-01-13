Başkan Çolakbayrakdar: Kocasinan'da 24 Saat Kar Temizliği

Kocasinan Belediyesi, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ın talimatıyla karla mücadeleyi 3 vardiya, 24 saat sürdürüyor; 5 bin 500 ton tuzla tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:14
Başkan Çolakbayrakdar: Gece gündüz demeden merkez ve kırsalda kar temizliği

Kocasinan Belediyesi ekipleri ulaşımı kesintisiz sağlamak için aralıksız sahada

Kocasinan Belediyesi ekipleri; vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla ilçe genelinde yoğun kar mesaisini sürdürüyor. Her şartta vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerin 3 vardiya halinde 24 saat esasına göre sahada olduğunu belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizin mağdur olmaması için kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz merkezden kırsala kadar her noktada gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Meteorolojik uyarıları dikkate alarak önceden gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını ifade eden Çolakbayrakdar, "Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerimizi almıştık. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere tüm birimlerimiz, kar yağışıyla birlikte 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerde kar temizleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor" diye konuştu.

Olası buzlanmalara karşı gerekli tedbirlerin alındığını da vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Depomuzda bulunan 5 bin 500 ton tuz, özellikle gece saatlerinde ve sabaha karşı oluşabilecek don olaylarına karşı etkin bir şekilde kullanılıyor. Tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hemşehrilerimizin daha temiz, daha güvenli ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için tüm ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

