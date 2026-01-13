Gümüşhane'de Kar 30 Santimetreye Ulaştı

Gümüşhane kent merkezinde gece başlayan kar 30 santimetreye ulaştı; 247 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:28
Gümüşhane’de dün gece etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde yaklaşık 30 santimetre kalınlığa ulaştı. Sabah saatlerinde işine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizlemek için uzun uğraşlar verirken, esnaflar da iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.

Kapanan köy yolları

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi verilerine göre Merkez ilçede 65, Kelkit’te 55, Köse’de 10, Kürtün’de 28, Şiran’da 59 ve Torul’da 30 olmak üzere toplam 247 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer özellikle buzlanma ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Vatandaşların görüşleri

Zafer Akyıldız sabah uyandığında her yeri kar altında gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Dün meteoroloji uyarı yapmıştı ama dün yağmadı. Dün gece başladı sabah uyandığımızda her yer kar altındaydı. Sabah iş yerimizi açtık önünü temizledik. Güzel bir kış görüntüsü var belediye ekiplerimiz ellerinden geldiğince kar temizleme çalışmaları yapıyor" dedi.

Hüsamettin Kaya ise, "Dört gözle bekliyorduk bu şekilde kar yağmasını. Dün yağacaktı ama beklenen olmadı bugün beyaz örtüyle uyandık. Çok şükür kar yağdı devamı gelir inşallah" diye konuştu.

