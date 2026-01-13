Zonguldak-Ereğli kara yolunda yoğun kar ulaşımı aksattı

Gece başlayan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi

Zonguldak’ta gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimler ve ana arterlerde ulaşımı sekteye uğrattı. Zonguldak’ı Ereğli ilçesine bağlayan kara yolunda ekipler, yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama faaliyetleriyle yolların güvenli hale getirilmesine çalışılırken, trafik ekipleri de zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Bu uygulama, yol güvenliği gerekçesiyle sıkı şekilde uygulanıyor.

Ağır tonajlı ve uzun araçların rampalarda kalması nedeniyle trafik zaman zaman durdu. Rampalarda mahsur kalan tır ve kamyonlar, Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı temizlik çalışmasının ardından yollarına devam edebildi.

Kayganlaşan zemin nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı; direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kazada yaralanan olmadığı bildirildi, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesini korumaya ve hız yapmamaya çağırıyor. Karayolları ve emniyet birimleri, ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için kontrollerini yoğunlaştırdı.

Zonguldak-Ereğli kara yolunda kar etkili oldu