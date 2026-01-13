Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Karla Mücadele: Akseki, Alanya, Elmalı'da Ekipler Sahada

Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı ulaşımı aksatıyor. Büyükşehir ekipleri Akseki, Alanya ve Elmalı'da kurtarma ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:11
Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Karla Mücadele: Akseki, Alanya, Elmalı'da Ekipler Sahada

Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele yoğunlaştı

Antalya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının görüldüğü bölgelerde aralıksız çalışma yürütüyor. Greyder ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalarla, ulaşımın aksamaması için önlemler alınıyor.

Akseki’de kurtarma çalışması

Akseki ilçesinde yayla yolunda kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Akseki Ekipleri, Alacabel Mevkii Sülek Yayla yolunda mahsur kalan 4 vatandaşı kurtardı. Ekipler yol açma çalışması yaparak aracın bulunduğu yerden çıkarılmasını sağladı. Mahsur kalan vatandaşlar, araçlarının yoğun kar ve tipiden dolayı kaldığını belirterek belediye ve kurtarma ekibine teşekkür etti.

Alanya’da kar ve heyelanla mücadele

Alanya ekipleri, hafta sonu başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini sürdüren zorlu hava koşullarında ulaşımın aksamaması için yoğun biçimde çalışıyor. Taşatan bölgesinde yoğun kar yağışı ulaşımda zorluklara yol açarken, ekipler gece gündüz çalışarak yolları açık tutmaya çabalıyor. Alanya Beldibi, Gündoğmuş, Köprülü ve Çaltı grup yollarında heyelan nedeniyle yollara düşen kaya ve toprak, ekiplerin çalışmasıyla kaldırılarak trafik yeniden sağlandı.

Elmalı’da karla mücadele çalışması

Elmalı'nın kırsal mahallelerinde yer yer 30 santimetreyi bulan kar yağışı görüldü. Ulaşımda mağduriyet yaşanmaması için Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışıyor. Elmalı ilçe merkezine uzak Macun ve Hacıyusuflar Mahallelerinde yapılan yol açma çalışmalarıyla yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde devam eden karla mücadele çalışmaları, yöredeki ulaşım güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla sürdürülüyor.

