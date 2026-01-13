Kayseri'de 149 Mahallede Ulaşım Kapalı — Karla Mücadele Aralıksız

Kayseri'de karla mücadele aralıksız sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi sonrasında ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği kar sonrası, belediye merkez ve kırsal ilçelerde tüm imkanlarını seferber etti.

Ekipler ve saha çalışmaları

Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 156 araç ve 421 personel 7/24 esasına göre görev yapıyor. Kar yağışı öncesinde alınan tedbirler sayesinde ekipler, özellikle yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde kapanan yolları kısa sürede yeniden ulaşıma açtı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 148 personel ve 85 araç ile yürütülen çalışmalarda; Akkışla'da 2, Bünyan'da 22, Develi'de 23, Felahiye'de 8, Hacılar'da 2, Kocasinan'da 20, Pınarbaşı'nda 10, Sarıoğlan'da 12, Sarız'da 8, Tomarza'da 10, Yahyalı'da 15 ve Yeşilhisar'da 8 mahalle yolu olmak üzere 12 ilçede, toplam 1280 kilometrelik yol ağında 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kapanan yollar ve devam eden çalışmalar

Kar yağışı ve özellikle tipinin etkisiyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Halen Develi'de 10, Kocasinan'da 4, Pınarbaşı'nda 107, Sarıoğlan'da 2, Sarız'da 24, Yahyalı'da 1 ve Yeşilhisar'da 1 mahalle yolu olmak üzere toplam 149 mahalle yolunda ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor.

Kırsal Hizmetler ekipleri, greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla özellikle yüksek kesimler, ulaşımı zor bölgeler ve kritik güzergâhlarda 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın yoğun olduğu Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde açılan yolların yeniden kapanabilmesi nedeniyle açık ve kapalı yol sayısında anlık değişiklikler yaşanıyor.

Kent merkezinde çalışmalar

Kent merkezinde Fen İşleri Daire Başkanlığı, ulaşımın aksamaması adına 201 personel ve 71 araç ile görev yapıyor. Büyükşehir sorumluluğundaki ana arterler ve caddelerde tuzlama çalışmalarının yanı sıra yol genişletme faaliyetleri de sürdürülüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği yaparak vatandaşların güvenliğini sağlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karın etkisini sürdürdüğü süreç boyunca vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımı için tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

