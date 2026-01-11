Tunceli'de 875 sosyal konutun kura çekimi yapıldı

Tunceli merkez ve ilçelerinde yapılacak 875 sosyal konutun hak sahipleri, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki proje kapsamında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:49
Türkiye Yüzyılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Tunceli merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 875 konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekiliş törenine Tunceli Valisi Şefik Aygöl de katıldı.

Tören, projeye başvuran vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

