Pendik Belediyesi'nin Karla Mücadelesi: Ekipler 7/24 Sahada

Pendik Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı 7/24 kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor; ekipler ana arterler ve hassas güzergâhlarda sahada.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:33
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:33
İstanbul’da dün gece saatlerinden bu yana süren yoğun kar yağışı, özellikle kentin yüksek kesimlerini etkiledi. Pendik Belediyesi ekipleri, yolların kapanmaması ve olumsuzluk yaşanmaması için aralıksız çalışıyor.

Hangi Birimler Görevde?

Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ana arterler, bağlantı yolları, hastane güzergâhları, okul çevreleri ve toplu taşıma güzergâhlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Saha Çalışmaları ve Önlemler

Ekipler, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve trafikte sorun yaşanmaması için gece gündüz sahada görev yapıyor; kar yağışının yoğun olduğu yüksek kesimlerde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ayrıca, gizli buzlanmalara karşı önleyici tuzlama uygulamalarının düzenli olarak devam ettiği belirtildi.

