Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda Çocukların Kar Keyfi

Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler ve minikler Aydos'ta doyasıya eğlendi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışıyla birlikte Sultanbeyli Aydos Ormanı beyaza büründü.

Yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte ormana akın etti. Kartopu oynamak, karda yuvarlanmak ve karın tadını çıkarmak isteyen minikler gün boyu eğlendi.

Soğuk hava ve zaman zaman yaşanan ufak kazalara rağmen çocukların eğlenceden vazgeçmediği görüldü. Ortaya çıkan renkli ve neşeli anlar kameralara yansıdı.

Böylece Aydos Ormanı, karın getirdiği beyaz örtüyle hem doğa severlerin hem de ailelerin uğrak noktası haline geldi.

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı