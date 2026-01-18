Pendik'te İETT Otobüsü Yolda Kaldı: Lastik Uygunsuzluğu Yolcuları Mağdur Etti

Pendik Sülüntepe'de kar küreme çalışmaları sürerken, kışa uygun olmayan lastikler nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı; bazı yolcular kar altında yürümek zorunda kaldı.

Pendik Belediyesi ekipleri ana arterler ve bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, Sülüntepe Mahallesi'nde bazı İETT otobüsleri ilerleyemedi. Kar ve yüksek kesimlerdeki zorlu koşullar, otobüslerin hareket etmesini engelledi.

Yolcuların tepkisi ve yaşananlar

Otobüslerin yolda kalması nedeniyle bazı yolcular araçtan inerek, kar altında yürümeye devam etmek zorunda kaldı. Vatandaşlar, belediye ekiplerinin yolları açtığını ancak otobüslerin kış şartlarına uygun olmayan lastikler nedeniyle mahsur kaldığını ve uzun süre beklediklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

Olay, bölgedeki ulaşım aksamasına yol açarken, yetkililerin ve ilgili kurumların çözüm için adım atması bekleniyor.

