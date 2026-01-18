Pendik Belediyesi'nden Karla Mücadele: Ekipler Aralıksız Sahada

Pendik Belediyesi, İstanbul'daki yoğun kar yağışına karşı Fen İşleri ve Destek Hizmetleri ekipleriyle ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 20:00
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 20:04
Pendik Belediyesi'nden Karla Mücadele: Ekipler Aralıksız Sahada

Pendik Belediyesi'nden Karla Mücadele: Ekipler Aralıksız Sahada

İstanbul'da yoğun kar yağışına karşı kapsamlı müdahale

İstanbul’da dün gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı, özellikle kentin yüksek kesimlerini vurdu. Pendik Belediyesi kar küreme araçlarıyla yolların kapanmaması ve olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde teyakkuz halinde çalışıyor. Öncelik olarak ana arterler, bağlantı yolları, hastane güzergâhları, okul çevreleri ve toplu taşıma güzergâhlarında kar küreme ve tuzlama yapılıyor.

Ekipler, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gece gündüz görev başında. Kar yağışının daha yoğun olduğu yüksek kesimlerde çalışmalar yoğunlaştırılırken, gizli buzlanmaya karşı tuzlama işlemleri de düzenli şekilde yürütülüyor.

İSTANBUL'DA DÜN GECE SAATLERİNDEN BU YANA SÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI, ÖZELLİKLE KENTİN YÜKSEK...

İSTANBUL'DA DÜN GECE SAATLERİNDEN BU YANA SÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI, ÖZELLİKLE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNİ ETKİSİ ALTINA ALDI. PENDİK BELEDİYESİ EKİPLERİNCE KARLA MÜCADELEYE KARŞI, YOLLARIN KAPANMAMASI VE HERHANGİ OLUMSUZLUK YAŞANMAMASI ADINA KAR KÜREME ARAÇLARI ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ OLARAK SÜRDÜRÜYOR.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik Belediyesi'nden Karla Mücadele: Ekipler Aralıksız Sahada
2
Tunceli'de 875 sosyal konutun kura çekimi yapıldı
3
Pendik'te İETT Otobüsü Yolda Kaldı: Lastik Uygunsuzluğu Yolcuları Mağdur Etti
4
Amasya'da Boraboy Gölü Dondu: Yüzey Buzla Kaplandı
5
Pendik Belediyesi'nin Karla Mücadelesi: Ekipler 7/24 Sahada
6
D850'de Tır Makasladı: Niksar'da Polis Kürekle Yolu Açtı
7
İnegöllü İş İnsanı Sedat Taç Toprağa Verildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları