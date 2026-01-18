Pendik Belediyesi'nden Karla Mücadele: Ekipler Aralıksız Sahada

İstanbul'da yoğun kar yağışına karşı kapsamlı müdahale

İstanbul’da dün gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı, özellikle kentin yüksek kesimlerini vurdu. Pendik Belediyesi kar küreme araçlarıyla yolların kapanmaması ve olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde teyakkuz halinde çalışıyor. Öncelik olarak ana arterler, bağlantı yolları, hastane güzergâhları, okul çevreleri ve toplu taşıma güzergâhlarında kar küreme ve tuzlama yapılıyor.

Ekipler, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gece gündüz görev başında. Kar yağışının daha yoğun olduğu yüksek kesimlerde çalışmalar yoğunlaştırılırken, gizli buzlanmaya karşı tuzlama işlemleri de düzenli şekilde yürütülüyor.

