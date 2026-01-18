Düzce'de Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü

Düzce merkezinde sabah başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran 'lapa lapa' kar, cadde ve parklarda beyaz örtü oluşturdu; Meteoroloji ulaşım için uyarıyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 20:23
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 20:23
Düzce'de Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü

Düzce'de Kar Yağışı Etkisini Artırdı

Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili olan ve halk arasında 'lapa lapa' diye tanımlanan yoğun kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü.

Cadde, sokak ve parklarda beyaz örtü

Özellikle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda karın zaman zaman şiddetini artırdığı gözlemlendi. Parklar ve yeşil alanlar beyaz örtü ile kaplanırken ortaya muhteşem manzaralar çıktı.

Yoğun yağışa rağmen hayat tamamen durmadı; bazı vatandaşlar kar altında yürüyüş yapmayı tercih ederken, kimileri cep telefonlarıyla manzarayı fotoğrafladı.

Ulaşım ve uyarılar

Yetkililer, kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olabileceğine dikkat çekerek sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

