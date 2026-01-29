Nihilist Penguen Çameli’ye Uğradı

Werner Herzog'un görüntüleri sosyal medyada yeniden hayat buldu, Çameli Belediyesi akıma katıldı

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "Nihilist Penguen" akımı, Çameli Belediyesi'nin paylaşımıyla dikkat çekti.

Werner Herzog'un 2007 yapımı Encounters at the End of the World belgeselindeki kısa bir sahne, yıllar sonra yeniden keşfedildi. Antarktika'da çekilen görüntülerde, Adélie penguenleri kolonisinden ayrılan ve ters yöne doğru tek başına yürüyen bir penguen yer alıyor. Bu kareler sosyal medya kullanıcıları tarafından "Nihilist Penguen" etiketiyle paylaşılıyor.

Çameli Belediyesi de akıma katılarak bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, belediye binası önünde yürüyerek içeri giren penguen görseli kullanıldı ve "Sürüden ayrılan nihilist penguen, Çameli’ye giriş yaptı" ifadelerine yer verildi.

Paylaşım, hem bölge sakinlerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, viral akımın yerel düzeyde de yankı bulduğunu gösterdi.

