Nihilist Penguen Çameli’ye Uğradı

Antarktika görüntülerinden doğan 'Nihilist Penguen' akımı, Çameli Belediyesi'nin paylaşımıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:25
Nihilist Penguen Çameli’ye Uğradı

Nihilist Penguen Çameli’ye Uğradı

Werner Herzog'un görüntüleri sosyal medyada yeniden hayat buldu, Çameli Belediyesi akıma katıldı

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "Nihilist Penguen" akımı, Çameli Belediyesi'nin paylaşımıyla dikkat çekti.

Werner Herzog'un 2007 yapımı Encounters at the End of the World belgeselindeki kısa bir sahne, yıllar sonra yeniden keşfedildi. Antarktika'da çekilen görüntülerde, Adélie penguenleri kolonisinden ayrılan ve ters yöne doğru tek başına yürüyen bir penguen yer alıyor. Bu kareler sosyal medya kullanıcıları tarafından "Nihilist Penguen" etiketiyle paylaşılıyor.

Çameli Belediyesi de akıma katılarak bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, belediye binası önünde yürüyerek içeri giren penguen görseli kullanıldı ve "Sürüden ayrılan nihilist penguen, Çameli’ye giriş yaptı" ifadelerine yer verildi.

Paylaşım, hem bölge sakinlerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, viral akımın yerel düzeyde de yankı bulduğunu gösterdi.

SON GÜNLERE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE HIZLA YAYILAN NİHİLİST PENGUEN AKIMINA ÇAMELİ BELEDİYESİ DE...

SON GÜNLERE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE HIZLA YAYILAN NİHİLİST PENGUEN AKIMINA ÇAMELİ BELEDİYESİ DE KATILDI.

SON GÜNLERE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE HIZLA YAYILAN NİHİLİST PENGUEN AKIMINA ÇAMELİ BELEDİYESİ DE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Bilecen: Kilis'e 2026'da hafif raylı sistem geliyor
2
CHP Heyeti Adıyaman’da 6 Şubat Anmaları Öncesi İnceleme ve Ziyaretler Yaptı
3
Hayrabolu'da Eczacı Aytül Yeltekin İnan'dan Evde Sağlık Aracı Bağışı
4
Muğla Büyükşehir'ten Gökova ve Göcek'te Kıyı Temizliği: 14.880 kg Atık Toplandı
5
Meteoroloji'den Denizli'ye Fırtına Uyarısı
6
Hizan'ın Taş Evleri Karla Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
7
Seydikemer'de Dolu ve Hortum: Ziraat Odalarından Acil Destek Çağrısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları