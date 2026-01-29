26 Ocak Dünya Gümrük Günü: Uludağ Gümrük Heyeti Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ı Ziyaret Etti

Uludağ Gümrük Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ve heyeti, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kapsamında Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:44
26 Ocak Dünya Gümrük Günü: Uludağ Gümrük Heyeti Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ı Ziyaret Etti

26 Ocak Dünya Gümrük Günü: Uludağ Gümrük Heyeti Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ı Ziyaret Etti

Vali Yılmaz’dan gümrük çalışanlarına kutlama

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ve beraberindeki heyet, ’26 Ocak Dünya Gümrük Günü’ dolayısıyla Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yılmaz, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini sürdüren tüm gümrük çalışanlarının ’26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü kutladı.

Müdür Bayraktara eşlik eden Eskişehir İl Gümrük Müdürü Muhammed Uçar ve beraberindeki heyet, Vali Yılmaz’a bir hediye takdim etti.

Ziyaretin anısına Vali Yılmaz ile heyet toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRÜ MEHMET TUNCAY BAYRAKTAR VE BERABERİNDEKİ HEYET, '26 OCAK...

ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRÜ MEHMET TUNCAY BAYRAKTAR VE BERABERİNDEKİ HEYET, '26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ' DOLAYISIYLA ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRÜ MEHMET TUNCAY BAYRAKTAR VE BERABERİNDEKİ HEYET, '26 OCAK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi — Başkan İsmet Yıldırım
2
Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu Desteğiyle Kumsal Erva Doğdu
3
Finike'de Bitkin Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı
4
Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı
5
Edirne'de Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
6
Canik Sıfır Atık Köyü ile Çevre Bilinci Artıyor — Başkan İbrahim Sandıkçı
7
Kocaeli'de 'foto-kapan'la tespit: Kaçak döküm yapan firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları