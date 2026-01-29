26 Ocak Dünya Gümrük Günü: Uludağ Gümrük Heyeti Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ı Ziyaret Etti

Vali Yılmaz’dan gümrük çalışanlarına kutlama

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ve beraberindeki heyet, ’26 Ocak Dünya Gümrük Günü’ dolayısıyla Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yılmaz, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini sürdüren tüm gümrük çalışanlarının ’26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü kutladı.

Müdür Bayraktara eşlik eden Eskişehir İl Gümrük Müdürü Muhammed Uçar ve beraberindeki heyet, Vali Yılmaz’a bir hediye takdim etti.

Ziyaretin anısına Vali Yılmaz ile heyet toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

